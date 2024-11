Archivan proceso contra el exgobernador Lyons por el cartel de las terapias

Cabe recordar que este acto de corrupción tocaba a Lyons y al exsecretario de Salud del departamento Edwin Preciado Lorduy. Los exfuncionarios estaban siendo investigados por los pagos que hizo la Gobernación para las terapias que sumaron más de 4.988 millones de pesos que se habrían realizado de forma irregular.

Según las investigaciones, ambos exmandatarios no habrían ejercido su deber de vigilancia y control sobre los actos de sus entonces secretarios de Salud, Edwin Preciado Lorduy y José Jaime Pareja, lo cual habría permitido que se ordenaran los pagos de terapias de rehabilitación a 2.181 menores en condición de discapacidad, sin que mediara relación contractual entre el ente territorial y Funtierra Rehabilitación IPS.

De acuerdo con la Contraloría, “revisado el material probatorio y de conformidad con lo previsto en la ley, se concluyó: las terapias de neurodesarrollo/neurorrehabilitación no se encontraban incluidas en el POS; las entidades territoriales a través de sus Secretarías de Salud, no constituían entidades recobrantes, sino que por el contrario, tratándose del régimen subsidiado, estaban obligadas a reconocer los costos en que incurrieran las EPS del régimen subsidiado por la prestación de servicios NO POS“.



Por esto, la Contraloría ordenó el archivo del proceso, “dado que no se configuraba el daño patrimonial al Estado“.

Sobre este caso, la defensa del exgobernador Lyons había precisado que esos pagos se hicieron ajustados a derecho y se realizaron por vía de tutela.