Armando Benedetti anunció medidas para frenar los altos niveles de criminalidad en Barranquilla

El ministro del Interior de Colombia, Armando Benedetti, se refirió en una rueda de prensa a los resultados del consejo de seguridad llevado a cabo en la ciudad de Barranquilla este viernes, 20 de febrero.

Benedetti advirtió que la capital del Atlántico atraviesa una situación crítica en materia de seguridad, impulsada principalmente por problemáticas como el “sicariato, el microtráfico y las extorsiones”.

Las alertas del ministro del Interior, Armando Benedetti, sobre las elecciones: ofrecerán hasta 50 millones de pesos para capturar a quien compre votos

Asimismo, el alto funcionario señaló que otro de los grandes inconvenientes que golpea a la Arenosa es el alto consumo de drogas ilícitas. Según el ministro, “la demanda de estas sustancias fortalece a las mafias y, en consecuencia, genera mayores índices de violencia en la región”.

Algunas conclusiones del Consejo de Seguridad desde Malambo donde tocamos temas de orden público de Barranquilla, su área metropolitana y el Atlántico. pic.twitter.com/0dbbBVnxV2 — Armando Benedetti (@AABenedetti) February 20, 2026

Para hacer frente a esta crisis estructural, Benedetti anunció que se iniciará la verificación y la implementación de estrategias de salud mental enfocadas en la educación y la prevención del consumo de sustancias psicoactivas.

Estas medidas incluirán el fortalecimiento del apoyo psicológico integral para las personas con problemas de adicción. Además, anticipó que el Ministerio de Defensa será el encargado de comunicar todas las medidas de seguridad diseñadas para proteger a la ciudadanía y mejorar la calidad de vida de los barranquilleros.

Desde Barranquilla, el ministro @PedroSanchezCol lidera el Diálogo de Seguridad con líderes comunales del Área Metropolitana, un espacio para escuchar problemáticas, plantear soluciones y fortalecer las capacidades ya desplegadas para frenar la extorsión y las amenazas.



Para… pic.twitter.com/ggNFzcVLg0 — Mindefensa (@mindefensa) February 20, 2026

Este consejo de seguridad fue convocado y presidido por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, y contó con la participación de autoridades de Barranquilla, Galapa, Malambo, Puerto Colombia y Soledad.

Durante el encuentro, los representantes del área metropolitana concluyeron que los mayores desafíos de seguridad se concentran en el homicidio, el hurto, el microtráfico y la extorsión.

Como respuesta inmediata a estas denuncias, el Ministerio de Defensa ordenó el aumento de la presencia de la fuerza pública en las zonas más críticas de la región Caribe, desplegando inicialmente 200 uniformados de la Policía Comunitaria y más de 60 agentes de Infancia y Adolescencia.

Por otro lado, Sánchez explicó que la mayoría de las extorsiones en la zona están directamente vinculadas a bandas criminales organizadas. Por ello, hizo un llamado urgente a los ciudadanos que están siendo víctimas de este delito para que denuncien y así las autoridades puedan desarticular estas estructuras de manera definitiva.

Finalmente, se confirmó que el Ejército Nacional desplegará unidades del Gaula Militar y patrullas motorizadas en puntos estratégicos, con el propósito de devolverles la tranquilidad a los hogares de Barranquilla y su área metropolitana.