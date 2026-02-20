NACION

Armando Benedetti anunció medidas para frenar los altos niveles de criminalidad en Barranquilla

Los ministerios del Interior y de Defensa anunciaron una estrategia integral que combina un fuerte despliegue militar y policial.

GoogleSiga las noticias que marcan la agenda del país en Discover y manténgase al día

Redacción Nación
20 de febrero de 2026, 7:47 p. m.
Armando Benedetti habló sobre las nuevas medidas de seguridad que tendrá Barranquilla.
Armando Benedetti habló sobre las nuevas medidas de seguridad que tendrá Barranquilla. Foto: Suministrada API

El ministro del Interior de Colombia, Armando Benedetti, se refirió en una rueda de prensa a los resultados del consejo de seguridad llevado a cabo en la ciudad de Barranquilla este viernes, 20 de febrero.

Benedetti advirtió que la capital del Atlántico atraviesa una situación crítica en materia de seguridad, impulsada principalmente por problemáticas como el “sicariato, el microtráfico y las extorsiones”.

Las alertas del ministro del Interior, Armando Benedetti, sobre las elecciones: ofrecerán hasta 50 millones de pesos para capturar a quien compre votos

Asimismo, el alto funcionario señaló que otro de los grandes inconvenientes que golpea a la Arenosa es el alto consumo de drogas ilícitas. Según el ministro, “la demanda de estas sustancias fortalece a las mafias y, en consecuencia, genera mayores índices de violencia en la región”.

Para hacer frente a esta crisis estructural, Benedetti anunció que se iniciará la verificación y la implementación de estrategias de salud mental enfocadas en la educación y la prevención del consumo de sustancias psicoactivas.

Medellín

“Medellín no es refugio de depredadores”: Fico Gutiérrez viaja a EE. UU. para asistir a histórica condena

Bogotá

¿Qué hay para hacer este fin de semana en Bogotá? Estas son las actividades gratuitas que puede disfrutar el 21 y 22 de febrero

Arte

Norte de Santander reveló el logo que los identificará como Marca Región a nivel nacional e internacional

Nación

Alerta en Bogotá: confirman el primer caso importado de sarampión

Nación

Incidente de desacato contra el presidente Petro por no retractarse de declaraciones contra Marta Lucía Ramírez

Bogotá

Bomberos de Bogotá controlaron incendio en Mi Gran Parrilla Boyacense; reportan una persona afectada y 90 empleados evacuados

Medellín

Medellín rescató más de 150 toneladas de comida que iban a la basura y alimentó a miles de familias

Política

Las alertas del ministro del Interior, Armando Benedetti, sobre las elecciones: ofrecerán hasta 50 millones de pesos para capturar a quien compre votos

Política

“Mi mamá actúa con autonomía y criterio propio”: Adelina Guerrero, esposa de Armando Benedetti, defiende que su madre respalde a Roy Barreras

Confidenciales

Armando Benedetti responde a la noticia de que su suegra sí votará la consulta del Frente por la Vida y por Roy Barreras. Esto dijo

Estas medidas incluirán el fortalecimiento del apoyo psicológico integral para las personas con problemas de adicción. Además, anticipó que el Ministerio de Defensa será el encargado de comunicar todas las medidas de seguridad diseñadas para proteger a la ciudadanía y mejorar la calidad de vida de los barranquilleros.

Este consejo de seguridad fue convocado y presidido por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, y contó con la participación de autoridades de Barranquilla, Galapa, Malambo, Puerto Colombia y Soledad.

Durante el encuentro, los representantes del área metropolitana concluyeron que los mayores desafíos de seguridad se concentran en el homicidio, el hurto, el microtráfico y la extorsión.

Como respuesta inmediata a estas denuncias, el Ministerio de Defensa ordenó el aumento de la presencia de la fuerza pública en las zonas más críticas de la región Caribe, desplegando inicialmente 200 uniformados de la Policía Comunitaria y más de 60 agentes de Infancia y Adolescencia.

Por otro lado, Sánchez explicó que la mayoría de las extorsiones en la zona están directamente vinculadas a bandas criminales organizadas. Por ello, hizo un llamado urgente a los ciudadanos que están siendo víctimas de este delito para que denuncien y así las autoridades puedan desarticular estas estructuras de manera definitiva.

Finalmente, se confirmó que el Ejército Nacional desplegará unidades del Gaula Militar y patrullas motorizadas en puntos estratégicos, con el propósito de devolverles la tranquilidad a los hogares de Barranquilla y su área metropolitana.

Más de Nación

Las universidades públicas y privadas de Bogotá han sido blanco del ELN. Las autoridades están en máxima alerta por su influencia ideológica y reclutamiento de jóvenes.

¿Qué hay para hacer este fin de semana en Bogotá? Estas son las actividades gratuitas que puede disfrutar el 21 y 22 de febrero

Beto Meneses, gerente del proyecto Marca Región Norte de Santander.

Norte de Santander reveló el logo que los identificará como Marca Región a nivel nacional e internacional

EE.UU.

Alerta en Bogotá: confirman el primer caso importado de sarampión

Gustavo Petro y Marta Lucía Ramírez

Incidente de desacato contra el presidente Petro por no retractarse de declaraciones contra Marta Lucía Ramírez

Incendio en la localidad de Barrios Unidos.

Bomberos de Bogotá controlaron incendio en Mi Gran Parrilla Boyacense; reportan una persona afectada y 90 empleados evacuados

Plazas de mercado en Medellín

Medellín rescató más de 150 toneladas de comida que iban a la basura y alimentó a miles de familias

x

Si va a salir este fin de semana, tenga presente cómo estará el clima: esto reporta el Ideam sobre las diferentes regiones

Investigan muerte de niña que cayó desde un décimo piso en conjunto residencial de Engativá

Menor de cuatro años murió tras caer desde un sexto piso en conjunto residencial del sur de Bogotá: autoridades investigan las causas

x

Un fin de semana lleno de historia: encuentro de coleccionistas de billetes y monedas en Bogotá

Noticias Destacadas