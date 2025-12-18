Nación
Armando Benedetti no irá a la cárcel por la investigación sobre la compra de lujosa mansión en Atlántico
Ese proceso estaba en el despacho de la magistrada Cristina Lombana, pero una recusación lo dejó en el despacho de César Reyes.
Siga las noticias que marcan la agenda del país en Discover y manténgase al día
18 de diciembre de 2025, 5:09 p. m.
El ministro del Interior, Armando Benedetti. Foto: Colprensa.
Lea sin límites.Suscríbase desde
$199.000*Aplican términos y condiciones
Renovación anual automáticaCancela en cualquier momento