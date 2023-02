Asesinan a otro DJ en Bogotá: esto es lo que se sabe del ataque a bala en el centro de la capital

Un reconocido DJ de la localidad de Los Mártires, en el centro de Bogotá, fue asesinado a tiros cuando salía de su trabajo en la madrugada de este miércoles 15 de febrero.

La víctima fue atacada en la cara con el arma de fuego. De acuerdo con el reporte del CTI de la Fiscalía, la bala impactó en el pómulo izquierdo.

SEMANA pudo confirmar con la Policía Metropolitana de Bogotá (Mebog) que sí trata del DJ Juan David Zorro, de 35 años, y quien fue baleado cuando salía de un establecimiento de la zona. Los hechos, que son materia de investigación, ocurrieron en la carrera 16A con calle 23. Al parecer, el sujeto estaba haciendo un reemplazo en uno de los bares minutos antes de ataque.

El mayor Mario Guerra, de la estación de Policía de Los Mártires, le dijo a SEMANA que, hasta el momento, no se ha podido establecer si el asesinato está relacionado con un ajuste de cuentas o un robo.

Este hecho se suma al ocurrido con la DJ Valentina Trespalacios, quien apareció muerta dentro de una maleta en un contenedor de basura de la ciudad, y que habría sido asesinada por su novio, un ciudadano estadounidense.

El caso de la DJ Valentina Trespalacios

Desde que fue encontrado el cuerpo sin vida de la DJ Valentina Trespalacios en un contenedor de basura en la localidad de Fontibón, en el occidente de Bogotá, muchas han sido las historias y pruebas que han salido alrededor de este crimen, en donde el novio de la joven artista, John Poulos, es el principal sospechoso de este asesinato.

Con las diferentes pruebas y testimonios que logró recuperar la Fiscalía General sobre este crimen que estremeció al país hace tres semanas, se habría establecido que el presunto asesino de la joven DJ le habría mandado dinero en varias oportunidades, con lo que Valentina, al parecer, financiaría sus operaciones y cirugías estéticas.

Valentina Trespalacios conoció a John Poulus por Internet. - Foto: SEMANA

De acuerdo con los hallazgos del ente investigador, Poulos le giró dinero a Trespalacios para varios procedimientos estéticos.

Se pudo establecer que el dinero consignado a Valentina era para que se inyectara ácido hialurónico en los labios, con el fin de aumentar su tamaño. Otro de los cambios que habría patrocinado el estadounidense fue el de sus pómulos, los cuales modificó por medio de otro procedimiento estético.

Además, se determinó que John Poulos sería quien aconsejó a la DJ Trespalacios a ponerse implantes en los senos, con el fin de aumentar el tamaño de su busto.

Todos estos cambios se fueron registrando en las redes sociales de la fallecida artista, quien era una constante usuaria de Instagram y Facebook. No obstante, las personas cercanas a la joven eran testigos de dichos cambios, ya sea en la cotidianidad o, simplemente, en los eventos donde Valentina se presentaba o acudía.

Por otra parte, una de las mejores amigas de la artista y quien ha sido pieza clave en el caso para determinar los móviles que llevaron a Poulos a presuntamente asesinar a Valentina, Silvana Núñez, señaló ante la Fiscalía: “(Valentina) me contó que había conocido a John por internet hace un año. El tipo le mandaba dinero todas las semanas por intermedio de una empresa. Yo veía la relación de ellos muy bien, muy normal”, dijo Silvana.

En otro aparte de su relato, Núñez volvió a mencionar que el extranjero le iba a hacer un giro por mil dólares.

“John le iba a realizar una consignación de 1.000 dólares, pero Valentina se había ido para Aruba con Santiago Luna. Ella no sabía cómo hacer para que John no se diera cuenta de que estaba allá. Entonces, Valentina le dijo que tenía un toque por allá en otro lado, y fue cuando le dijo que necesitaba el dinero (1.000 dólares) y que me lo enviara a mí. Ahí fue cuando John, por medio de la casa de cambio MoneyGram, me lo envió”, dijo Silvana al momento de explicar los celos del presunto asesino.

Se cree que la última vez que Valentina Trespalacios estuvo con vida fue el sábado 21 de enero a las 10:43 p. m., según quedó registrado en las cámaras del sitio. Se ve a su pareja y a ella en dicho edificio.