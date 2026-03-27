Así argumentó Acxan Duque, exviceministro de Igualdad, el envío de una foto desnudo a una subalterna: reveló qué le dijo su pareja

Acxan Duque, quien hasta hace pocas horas fue el viceministro de Igualdad, luego de que presentara su renuncia al cargo, está inmerso en un escándalo tras enviarle una foto desnudo a una subalterna, vía WhatsApp.

Esta mañana de jueves 26 de marzo, Duque habló en Blu Radio y argumentó por qué le terminó enviando una foto íntima a la funcionaria, tal como quedó evidenciado en una publicación que se viralizó en las redes sociales.

Para empezar, el hoy exfuncionario del Gobierno Petro aseguró que todo fue un error, dado a que esa foto desnudo también se la envió a su pareja sentimental y que, por equivocación, terminó también dirigiéndosela a su subalterna.

Renunció viceministro de la Igualdad que envió foto íntima a subalterna

Aseguró que inmediatamente eliminó el envío de la foto, pero que su subalterna procedió a tomarle un pantallazo a la imagen.

“Yo la borré inmediatamente, pedí excusas ante la situación y demás. Y yo sé que en estos momentos todo el mundo va a cuestionar. Por eso, el día de ayer solicité un peritaje forense a mi celular para que se corroborara que efectivamente al WhatsApp de mi pareja, y al WhatsApp de la funcionaria, se envió la foto al mismo tiempo, y que fue a las 7:37. Tengo aquí el dictamen forense y demás”, dijo Duque en Blu Radio.

Además, recalcó que él no ha estado involucrado en casos similares que den pie para pensar que estaba acosando a su subalterna. De hecho, según él, ha tenido contacto muy puntual con ella, todo ligado a lo laboral.

Acxan Duque, exviceministro de Igualdad. Foto: Unidad de Restitución de Tierras.

“Yo nunca le había escrito, ni siquiera existe una sola llamada entre nosotros. No existen mensajes. El único mensaje que hay fue cuando ella me envió a mí una presentación para el Congreso. No he estado en espacios solo con ella, no he estado en ningún tipo de escenario que no sea público con ella, revisé los correos y tengo tres correos directos de la funcionaria”, agregó en la emisora citada anteriormente.

En Blu Radio también le consultaron sobre la opinión de su pareja sentimental en medio de este escándalo por el que terminó presentando su renuncia al Ministerio de Igualdad.

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“Hay un sentido de culpabilidad, porque sino se hubiera dicho un par de cosas, yo no hubiera mandado la fotografía. Y lo que me dijo fue ‘yo te apoyo, si tu gustas, yo salgo’. Yo le dije ‘jamás, yo como persona siempre te voy a proteger”, reveló.

Por último, insistió en que no hubo acoso de su parte contra la funcionaria y que, como lo dijo inicialmente, todo fue un “error”.