Suscribirse

Nación

Así estará el clima en Bogotá y otras ciudades: Ideam pronostica lluvias con descargas eléctricas para este martes 28 de octubre

Conozca cómo estará el clima de acuerdo con el reporte más reciente de la institución meteorológica.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Nación
28 de octubre de 2025, 11:18 a. m.
Lluvia
Se esperan lluvias leves en Bogotá. | Foto: Juan Carlos Sierra

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) entregó el más reciente pronóstico acerca de cómo estará el clima en las principales ciudades durante la jornada de este martes, 28 de octubre.

De acuerdo con el reporte, se espera que haya fuertes lluvias acompañadas de descargas eléctricas concentradas en la región Pacífica y el sur de la Amazonía.

Lluvias en Colombia
Octubre cerrará con lluvias. | Foto: Colprensa

Asimismo, se prevén lluvias entre ligeras y moderadas en diferentes sectores de las regiones Andina y Orinoquía. En cuanto a la Caribe, el Ideam pronostica una disminución en las precipitaciones.

Los departamentos de mayor cantidad pluviométrica serían Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Amazonas. De igual manera, habrá chubascos y lluvias moderadas en Santander, Antioquia, Caldas, Quindío, Cesar, Bolívar, Córdoba, Guaviare, Meta, Vaupés, Vichada y Guainía. Además, se esperan lluvias ligeras en Casanare, Cundinamarca y Boyacá.

Contexto: Alerta en el Caribe colombiano por la tormenta tropical Melissa: estas son las zonas bajo vigilancia y aviso

En el caso del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se espera bastante nubosidad con probables lluvias y actividad eléctrica.

En la ciudad de Bogotá, según el Ideam, se prevé que en la mañana haya cielo entre parcial a mayormente nublado y en el que predomine tiempo seco. No obstante, no se descartan lluvias ligeras en el occidente de la ciudad.

-
Bogotá bajo un cielo gris con niebla y mal tiempo. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Ya en horas de la tarde se estima cielo parcialmente nublado con probabilidad de lluvias ligeras en sectores del occidente de la capital del país.

Finalmente, en la noche se espera que haya lloviznas en el oriente con cielo mayormente nublado. Además, la temperatura máxima estimada es de 19°C aproximadamente.

Contexto: Ideam anuncia posibles impactos de la tormenta tropical Melissa en el Caribe colombiano

Así estará el clima en otras ciudades principales:

  • Barranquilla: Se espera una jornada con cielo parcialmente nublado y probables lluvias ocasionales, principalmente, en la tarde(T. máx.: 33 °C).
  • Cartagena: Se espera una jornada con cielo parcialmente nublado y probables lluvias ocasionales en la tarde. (T. máx.: 33 °C).
  • Medellín: Se espera una jornada con cielo entre parcial a mayormente nublado y probables lluvias moderadas, principalmente en horas de la tarde (T. máx.: 28 °C).
  • Tunja: Se espera una jornada con cielo parcialmente nublado y probables lluvias ligeras ocasionales en la noche (T. máx.: 19 °C).
  • Bucaramanga: Se espera una jornada con cielo parcialmente nublado y probables lluvias en la noche (T. máx.: 28 °C).
  • Cali: Se espera una jornada con cielo parcial a mayormente nublado y probables lluvias moderadas en la noche (T. máx.: 28 °C).

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Así se cocinó el aterrizaje de Juan Carlos Pinzón al partido de Ingrid Betancourt: las conversaciones empezaron en junio de 2025

2. Gobernador DeSantis impulsa clubes conservadores en escuelas de Florida y desata una nueva controversia

3. Delantero de Selección Colombia se confiesa y pide llegar a Nacional: “Es lo que más quiero”

4. “Estamos librando una guerra”: la dura amenaza de Donald Trump a los cárteles de drogas en la región

5. El duro cuestionamiento del gobernador de Antioquia al Gobierno nacional por no girar la plata para la consulta de la Región Metropolitana

LEER MENOS

Noticias relacionadas

IdeamLluviasClima en Colombia Pronóstico del clima

Noticias Destacadas

HELICÓPTERO MI-17.

Alertan presunta negligencia en la póliza del millonario contrato para mantenimiento de helicópteros MI17

Redacción Semana
Iniciativa de ecopuntos de Julián Uscátegui

Propuesta del concejal Julián Uscátegui se hace realidad: Ecopuntos fijos buscan erradicar los botaderos ilegales en Bogotá

Redacción Semana
Este es el hombre que fue asesinado frente al búnker de la Fiscalía, en Bogotá.

Identifican al hombre que fue asesinado frente al búnker de la Fiscalía: sería un poderoso capo con oscuro pasado

Redacción Nación

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.