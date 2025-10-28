Nación
Así estará el clima en Bogotá y otras ciudades: Ideam pronostica lluvias con descargas eléctricas para este martes 28 de octubre
Conozca cómo estará el clima de acuerdo con el reporte más reciente de la institución meteorológica.
El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) entregó el más reciente pronóstico acerca de cómo estará el clima en las principales ciudades durante la jornada de este martes, 28 de octubre.
De acuerdo con el reporte, se espera que haya fuertes lluvias acompañadas de descargas eléctricas concentradas en la región Pacífica y el sur de la Amazonía.
Asimismo, se prevén lluvias entre ligeras y moderadas en diferentes sectores de las regiones Andina y Orinoquía. En cuanto a la Caribe, el Ideam pronostica una disminución en las precipitaciones.
Los departamentos de mayor cantidad pluviométrica serían Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Amazonas. De igual manera, habrá chubascos y lluvias moderadas en Santander, Antioquia, Caldas, Quindío, Cesar, Bolívar, Córdoba, Guaviare, Meta, Vaupés, Vichada y Guainía. Además, se esperan lluvias ligeras en Casanare, Cundinamarca y Boyacá.
En el caso del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se espera bastante nubosidad con probables lluvias y actividad eléctrica.
En la ciudad de Bogotá, según el Ideam, se prevé que en la mañana haya cielo entre parcial a mayormente nublado y en el que predomine tiempo seco. No obstante, no se descartan lluvias ligeras en el occidente de la ciudad.
Ya en horas de la tarde se estima cielo parcialmente nublado con probabilidad de lluvias ligeras en sectores del occidente de la capital del país.
Finalmente, en la noche se espera que haya lloviznas en el oriente con cielo mayormente nublado. Además, la temperatura máxima estimada es de 19°C aproximadamente.
Así estará el clima en otras ciudades principales:
- Barranquilla: Se espera una jornada con cielo parcialmente nublado y probables lluvias ocasionales, principalmente, en la tarde(T. máx.: 33 °C).
- Cartagena: Se espera una jornada con cielo parcialmente nublado y probables lluvias ocasionales en la tarde. (T. máx.: 33 °C).
- Medellín: Se espera una jornada con cielo entre parcial a mayormente nublado y probables lluvias moderadas, principalmente en horas de la tarde (T. máx.: 28 °C).
- Tunja: Se espera una jornada con cielo parcialmente nublado y probables lluvias ligeras ocasionales en la noche (T. máx.: 19 °C).
- Bucaramanga: Se espera una jornada con cielo parcialmente nublado y probables lluvias en la noche (T. máx.: 28 °C).
- Cali: Se espera una jornada con cielo parcial a mayormente nublado y probables lluvias moderadas en la noche (T. máx.: 28 °C).