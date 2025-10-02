Así frustraron millonario robo en sede del Banco de la República en Santa Marta: los delincuentes se atrincheraron

Durante la noche del miércoles, 1 de octubre, hubo momentos de tensión y pánico en la sede del Banco de la República y sus alrededores en la ciudad de Santa Marta, Magdalena, cuando delincuentes pretendieron realizar un millonario robo, pero fue frustrado por integrantes de la Policía Metropolitana, quienes desplegaron un operativo que parecía de película.

Lo que se ha conocido es que los antisociales llegaron disfrazados de guardas de seguridad de una reconocida empresa de valores que tiene alquilada una bóveda desde hace décadas en esa entidad bancaria para realizar el ilícito.

Sin embargo, nada salió como lo esperaban, pues los movimientos inusuales alertaron a las personas de seguridad, quienes alertaron a los uniformados de la Policía que llegaron hasta el lugar para verificar lo que estaba ocurriendo.

🚔 La Policía sacó a los 4 delincuentes que estaban atrincherados en el Banco de la República de Santa Marta.

El asalto a un carro de valores fue frustrado en pleno Centro Histórico. pic.twitter.com/yq8yxJF72h — Ramírez Periodista (@GustavoRam02) October 2, 2025

En ese momento, los delincuentes se vieron rodeados a tal punto que no tuvieron más opción de atrincherarse dentro de las instalaciones bancarias.

Luego, fue necesaria la presencia de un equipo especial de la Policía Nacional que logró ingresar sobre las 9:55 de la noche hasta donde se estaban escondiendo los cuatro sujetos que terminaron capturados por las autoridades y judicializados ante la Fiscalía General de la Nación.

El inmenso operativo de las autoridades hizo que las personas se aglomeraran en los alrededores del lugar para observar esta operación en la que no hubo un solo disparo por parte de los uniformados especializados de la Policía de Santa Marta.

La comunidad, tras observar que había personas capturadas, intentaron tomar justicia por mano propia, pero esto fue impedido por las autoridades judiciales.

Frustrado asalto al Banco de La República en Santa Marta. Cuatro sujetos, disfrazados con un falso carro de valores, fueron capturados en un operativo de las autoridades. #SantaMarta pic.twitter.com/vcgk2iciUh — Alex Quiñones .•. (@aqmoncaleanowtr) October 2, 2025

SEMANA conoció que los antisociales pretendían llevarse una gruesa suma de dinero que estaba en una de las bóvedas de ese sitio, pues la empresa Brinks es la encargada de suministrar el efectivo a varias entidades bancarias, pero también recoge el dinero de empresas en la capital del Magdalena.