Así fue el aterrador abuso de Juan Pablo González a una menor de edad en TransMilenio, en la noche de Halloween

Este domingo se conoció que Juan Pablo González, señalado de abusar sexualmente de una menor de edad en TransMilenio, apareció muerto en un baño en la URI de Puente Aranda, en donde permanecía recluido.

Las primeras versiones indican que se habría tratado de un posible suicidio, aunque hay que esperar los resultados de la necropsia para saber cas causas reales del fallecimiento.

En la audiencia de imputación, el señalado abusador no aceptó cargos, pero un juez lo envió a la cárcel luego de que la Fiscalía le imputó los delitos de acceso carnal violento y hurto calificado y agravado.

El aterrador caso de abuso sexual ocurrió en la noche del lunes 31 de octubre, en medio de la tradicional fiesta de Halloween.

Una joven de 17 años había tomado la ruta B13 que conduce al norte de Bogotá y se bajó en la estación de La Castellana. En esa misma descendió un hombre que miraba para lado y lado mientras sacaba algo de la maleta, describió la joven en un video publicado en sus redes sociales. En el lugar estaban solo los dos, así que la adolescente empezó a agilizar el paso con angustia.

“Era una estación en la que no había un solo policía, ni un solo celador. Este hombre llega detrás mío y me amenaza con un cuchillo”, dijo la víctima.

Mientras la amenazaba con el cuchillo, González se le acercó a su cuello y “empieza a decirme muchas cosas obscenas, dice que quiere coger y no sé qué. Y entro totalmente en shock y no puedo responder absolutamente nada”, indicó la joven, quien trataba de reaccionar frente a todo lo que estaba pasando y no podía del mismo susto.

En cuestión de instantes, González la tomó de la mano para obligarla a salir de la estación de TransMilenio. Una vez lo logró valiéndose de amenazas, el celular que ella escondía en su busto se asomó y sin dudarlo él se lo arrebató. La llevó atrás de la estación y allí todo empeoró.

El relato de la joven fue desgarrador: “Se bajó los pantalones mientras me seguía teniendo amenazada y me obligó a practicarle sexo oral. Intentó tocarme por debajo del short (yo llevaba un short puesto) y acá –señala los senos–. Yo intentaba correrlo con las pocas fuerzas que tenía porque por el miedo no podía hacer absolutamente nada”.

Fueron dos jóvenes quienes caminaban por el lugar los que motivaron a que la agresión parara. La adolescente señala que ellos se percataron de que algo estaba pasando y buscaron acercarse, en ese momento el abusador se va corriendo. La menor corrió hacia los jóvenes para pedirles ayuda. Una vez le facilitan el celular, la joven se comunica con las amigas con las que se iba a encontrar y que la estaban esperando. Sus amigas llegaron a recogerla y por más que intentaron buscar al agresor no volvieron a verlo.

Momento exacto en el que las autoridades capturan al agresor. - Foto: Suministrada a SEMANA

Luego de un arduo trabajo de investigación, Juan Pablo González fue capturado en la noche del sábado 5 de noviembre.

La Policía Metropolitana de Bogotá había ofrecido hasta 30 millones de pesos de recompensa por información que condujera a la captura del presunto abusador sexual.

En la mañana de este domingo se llevaron a cabo las audiencias. Fueron dos los delitos que imputó la Fiscalía contra Juan Pablo González Gómez: acceso carnal violento en concurso con hurto agravado y calificado

En audiencias preliminares, se presentó el material probatorio en contra de González Gómez y que lo dejaron como el presunto abusador de la adolescente y de otros casos que logró identificar la Policía.

“En este lugar, la víctima fue abordada presuntamente por el indiciado quien según el relato de la mujer le mostró un cuchillo, la despojó de sus pertenencias y luego la habría obligado a salir del sistema articulado de transporte para abusar sexualmente de ella”, dijo la Fiscalía al concluir las audiencias de control de garantías.

Justamente en esas indagaciones que adelantaron los investigadores, se estableció que el presunto abusador tendría otras denuncias en su contra de injurias por vía de hecho, que para el caso se traduce en actos obscenos en el sistema de TransMilenio. El problema era que seguía en libertad a pesar de los procesos que cursaban en su contra.