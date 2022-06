Así fue el cara a cara entre víctimas y exFarc; este miércoles continúa la jornada

Por fin se cumplió el cara a cara entre las víctimas y los máximos responsables de las exFarc por casos de secuestros.

La audiencia arrancó y cuatro horas después los siete exintegrantes del Secretariado de las Farc, que acudieron al encuentro, pidieron ir al baño, todos al mismo tiempo.

La biblioteca Virgilio Barco fue el escenario para la audiencia de reconocimiento por hechos de secuestro atribuidos a la extinta guerrilla, en lo que se conoce como el Caso 01 de la JEP.

La audiencia estaba prevista para las 8:00 de la mañana y hubo algunos retrasos, lo que alertó a las víctimas, dado que hace menos de un mes el encuentro se aplazó sin previo aviso.

Rodrigo Londoño Echeverry pidió perdón por el secuestro. - Foto: JEP

En los alrededores de la biblioteca, la presencia de policías y escoltas llamó la atención de los transeúntes que en esta zona están acostumbrados a ver gente en bicicleta o paseando sus mascotas, no con armas. Adentro, el panorama fue más sutil, incluso agradable con la expectativa del cara a cara.

La magistrada Julieta Lemaitre fue la encargada de encender los motores. Advirtió cómo sería el orden de la audiencia, que era ella la responsable de exponer los hechos imputados a los exjefes Farc y la posibilidad que tendrían las víctimas de intervenir, de plantear las dudas a los victimarios y a la propia JEP.

El perdón

El primero en pedir perdón y aceptar responsabilidad fue el entonces máximo jefe de las Farc, Rodrigo Londoño, conocido como Timochenko.

Insistió en que el secuestro fue un crimen abominable a cargo de la extinta guerrilla, como acto de canje para obligar al Estado a entregar guerrilleros detenidos en contraprestación por liberar secuestrados.

Londoño dijo que tuvieron una “ceguera política” cuando acudieron al secuestro como estrategia de guerra. El exjefe de las Farc pidió perdón mientras miraba al auditorio, a los magistrados de la JEP y en pequeñas ocasiones a las víctimas.

“Sometimos a colombianos a esta abominable práctica, al secuestro, para controlar territorios... casos de violencia sexual que no fueron políticas de la organización, pero que, debemos reconocer, sí se presentaron”, señaló Londoño.

Timochenko usó la palabra por cinco minutos. Fue rápido y reiteró en el perdón y el acto de reconocimiento. Dijo que usaron a las personas como “mercancía” de cambio, un objetivo que terminó por destruir vidas y familias en Colombia.

Las víctimas

En un tono conciliador, Óscar Tulio Lizcano dijo que perdonaba, pero exigió a las extintas Farc y a la JEP que investiguen y revelen la verdad, quiénes les ayudaron en los secuestros y los autores intelectuales de estos crímenes. Las dudas no fueron resueltas en la misma audiencia, Lizcano se quedó con las inquietudes.

El segundo en participar fue el exrepresentante Orlando Beltrán, secuestrado por la extinta guerrilla, quien no adornó sus palabras.

Les dijo a los siete exintegrantes del Secretariado de las Farc que eran genocidas tanto como lo fue Adolfo Hitler y que fueron miembros de una empresa criminal al servicio del narcotráfico.

Beltrán, con decoro y sin subir el tono de la voz, pero mirando a los ojos de sus victimarios, les reiteró que no les cree, incluso advirtió que los máximos responsables de las Farc le están mintiendo a los magistrados de la JEP, todo en pleno acto de reconocimiento.

“Digan dónde están los encargados de los secuestros... ahí se ven las secuelas de esta empresa criminal. Nosotros los conocemos muy bien, porque estuvimos secuestrados, torturados en las mallas. Es un acto de crueldad ver a una mujer que tiene que vivir con la desaparición de su familia”, dijo Beltrán mientras no le apartaba la mirada a los exjefes de las Farc.

Luego el turno fue para Sigifredo López. El exdiputado del Valle aseguró que estuvo secuestrado dos veces, primero por las Farc, luego por el Estado. Advirtió que las Farc tiene una deuda con las víctimas en materia de reparación, incluso económica, por eso le exigió a los exjefes de la extinta guerrilla comprometerse.

López reveló que hay informaciones que indican cómo los máximos responsables de las Farc tendrían fortunas fuera del país, en paraísos fiscales, en bancos internacionales, mientras las víctimas no recibieron nada, ninguna ha sido reparada, señaló el exdiputado.

“Dicen que ustedes están llenos de plata en bancos y paraísos fiscales. Eso no quedó en el acuerdo, no han reparado a una sola víctima de secuestro... La JEP no puede borrar eso. Es necesario un ajuste al acuerdo de paz para que no queden sin reparar las víctimas”, advirtió López.

En varias oportunidades la magistrada Lemaitre interrumpió al exdiputado para pedirle que se sentara, que acabara rápido con su intervención y esas interrupciones se convirtieron en un tropiezo al discurso que seguramente y por meses pensó López. Perdió el orden de las ideas y con mucho que decir, prefirió sentarse, guardar silencio.

Conclusiones

La JEP abrió un pequeño espacio de réplicas o resolver algunas dudas. Los exjefes de las Farc que faltaban por intervenir lo hicieron en un destello de “hasta donde sé, o, lo que recuerdo, lo que me consta” y así las dudas quedaron en el aire. Reconocieron responsabilidad, pero no saben cómo, dónde y quién dio las órdenes cuando ocurrieron los secuestros.

Incluso la magistrada Lemaitre cuestionaba a exjefes de las Farc como Joaquín Gómez para que fuera explícito en detalles y permitiera resolver algunas dudas, que abren una nueva inquietud: ¿la JEP, que tuvo en sus manos el papel de investigador y cuatro años después de abrir el acaso, sigue con dudas?

Incluso, cuando las víctimas volvieron a pedir la palabra, la JEP les dio dos minutos, nada más, porque interrumpiría el almuerzo de una hora y 30 minutos que se acordó. Allí la magistrada les decía a las víctimas que no se adelantaran a los hechos, pues no se iban a discutir en esta audiencia. Más dudas sin resolver para las víctimas.