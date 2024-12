Floridablanca

El alcalde Miguel Ángel Moreno le pidió a los florideños abastecerse de manera responsable, sin aglomeraciones. “Evitemos la propagación y el contagio del coronavirus”, aseguró. Podrán salir a comprar las personas con las cédulas terminadas en:

Lunes: 1, 2, 7

Martes: 3,4,6

Miércoles: 5,9,0

Jueves: 7,1,8

Viernes: 9, 2

Sábado: 8,3,6

Domingo: 0,4,5

Piedecuesta

En Piedecuesta no solo hay pico y cédula por días, sino también por horas. El alcalde Mario José Carvajal aseguró que la medida regirá para supermercados, micromercados y tiendas de abarrotes. “Por favor, evitemos situaciones lamentables debido a las aglomeraciones”, dijo.

Lunes

9 a.m. a 11 a.m.: las cédulas terminadas en 0 y 1

2 p.m. a 4 p.m.: las terminadas en 2 y 3

Martes

9 a.m. a 11 a.m.: las cédulas terminadas en 4 y 5

2 p.m. a 4 p.m.: las terminadas en 6 y 7

Miércoles

9 a.m. a 11 a.m.: las cédulas terminadas en 8 y 9

2 p.m. a 4 p.m.: las terminadas en 0 y 1

Jueves

9 a.m. a 11 a.m.: las cédulas terminadas en 2 y 3

2 p.m. a 4 p.m.: las terminadas en 4 y 5

Viernes

9 a.m. a 11 a.m.: las cédulas terminadas en 6 y 7

2 p.m. a 4 p.m.: las terminadas en 8 y 9

Para los fines de semana hay tres horarios diferentes.

Sábado

7 a.m. a 9 a.m.: las cédulas terminadas en 0 y 1

11 a.m. a 1 p.m.: las terminadas en 2 y 3

3 p.m. a 5 p.m.: las terminadas en 4 y 5

Domingos

7 a.m. a 9 a.m.: las cédulas terminadas en 6 y 7

11 a.m. a 1 p.m.: las terminadas en 8 y 9

En Santander rige el toque de queda hasta el martes a medianoche, el cual se une a esa hora con la cuarentena nacional que decretó el presidente Iván Duque hasta el próximo 13 de abril.

Una de las mayores preocupaciones de los ciudadanos que solo esperaban estar en aislamiento preventivo cuatro días, es el abastecimiento, así que los alcaldes han llamado a la calma asegurando que pueden salir a comprar comida de manera controlada. Además, a la Central de Abastos de Bucaramanga ha seguido ingresando comida, el pasado sábado llegaron 2.455 toneladas de alimentos.