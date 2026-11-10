Así operaba la aterradora alianza criminal en Bogotá que causó ola de homicidios y desaparecidos por narcotráfico

Las bandas criminales de El Mesa, nacida en Antioquia, y Los del Compa se unieron en el año 2018 con el objetivo de enfrentarse a otras organizaciones delictivas y dominar el tráfico de estupefacientes en la ciudad de Bogotá.

El Mesa, la banda que estuvo en la paz total de Petro y que ordenó el asesinato de un ingeniero forestal en Antioquia

La alianza criminal les funcionó y a su paso dejaron una serie de asesinatos por el control y el tráfico de drogas en la capital. Mientras una de las organizaciones se encargaba de almacenar, distribuir y traficar los estupefacientes, la otra eliminó la competencia a través de los sicariatos.

“Dos grupos delincuenciales que antes se disputaban las rentas del tráfico de estupefacientes habrían consolidado una alianza criminal que, con el nombre Puentes II, generó una ola de violencia que dejó en un año ocho personas muertas y una más desaparecida en Rafael Uribe Uribe y otras localidades del sur de Bogotá”, explicó la Fiscalía.

De acuerdo con los fiscales, la unión criminal concentró sus actividades en los barrios Puentes, La Torre, La Finca, El Portal y El Valle. En esos puntos, los cabecillas se encargaron de repartir funciones y roles para el resto de la organización criminal. Además, usaban a menores de edad para completar los asesinatos y alertar la presencia de las autoridades.

“En estos sectores algunos de sus integrantes administraban la venta de estupefacientes al menudeo en entornos académicos, parques y lugares de alta concurrencia, instrumentalizando a menores de edad para evadir las acciones de las autoridades; y otros vigilaban, coordinaban la logística o participaban en ataques armados con armas de fuego”, señaló el ente acusador.

Entre los hechos delictivos conocidos está la desaparición de un hombre en octubre de 2024. La víctima fue citada porque supuestamente conocía la ubicación de varias dosis de sustancias ilícitas que estaban perdidas y desde entonces se desconoce su paradero. La Fiscalía informó que fueron 33 las personas capturadas o notificadas de los procesos en su contra; algunas estaban privadas de la libertad.

“También está documentado el asesinato de una mujer en el barrio Diana Turbay, el pasado 1.° de febrero. A este caso se suman la muerte de un joven, cuyo cuerpo fue encontrado en una zona boscosa del sector conocido como San Martín, en abril; un doble homicidio en Molinos ese mismo mes; y el crimen de un taxista, en agosto”, señaló la Fiscalía.

Dos organizaciones criminales hicieron alianza en Bogotá. Foto: Suministrada (API)

Los capturados fueron presentados ante jueces de control de garantías y les imputaron, de acuerdo con su posible responsabilidad individual, los delitos de concierto para delinquir agravado, homicidio agravado, desaparición forzada, tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

Llama la atención que la organización criminal conocida como El Mesa tenía su cabecilla principal sentado en los diálogos de paz urbana que implementó el gobierno Petro y recibió beneficios en los sitios de reclusión donde se encontraba.