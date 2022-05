Así reaccionaron los derrotados en la primera vuelta

Como se esperaba, Colombia enfila motores desde hoy para una segunda vuelta presidencial entre Gustavo Petro, quien obtuvo alrededor del 40 por ciento de los votos, y Rodolfo Hernández, que se quedó con el 27 por ciento de los sufragios y además se convirtió en la gran sorpresa de esta jornada al desplazar del segundo lugar a Federico Gutiérrez. La contienda que tenía como candidatos a seis hombres, dejó cuatro derrotados, que tras reconocer los resultados se pronunciaron. Algunos desde ya anunciaron su apoyo a la campaña del ingeniero Rodolfo Hernández.

Por ejemplo, Fico Gutiérrez, que en los debates públicos cuestionó el programa de Rodolfo Hernández, manifestó que el ingeniero en este momento es la alternativa más viable para el país. En sus palabras de derrota agradeció a los cinco millones de colombianos que lo llevaron a la tercera casilla de la primera vuelta presidencial, números que leyó con optimismo porque fue su primera aparición en el panorama nacional. “En muy poco tiempo, hemos logrado mucho”, dijo Gutiérrez, aludiendo también a la experiencia de la fórmula vicepresidencial que lo acompañó en el tarjetón, Rodrigo Lara.

Explicó que los intereses de Colombia están por encima de los suyos y, en ese orden de ideas, continuará trabajando por el bien del país al pie del exalcalde de Bucaramanga porque le genera terror el futuro que “podría traer el líder del Pacto Histórico”

“Nosotros no queremos poner en riesgo al país y queremos lo mejor. Gustavo Petro, por todo lo que ha dicho, no le conviene a Colombia. Consideramos que esa opción sería un peligro para la democracia, para las libertades, para la economía, para nuestras familias y para nuestros hijos”, agregó el representante del Equipo por Colombia. Y para proteger los intereses del país, invitó a sus simpatizantes a aliarse con Rodolfo Hernández y Marelen Castillo. “Al saber que nuestra posición es determinante para el país, yo no he hablado con Rodolfo ni necesito hacerlo, nosotros no queremos perder el país ni perder el futuro de Colombia. Por eso Rodrigo y yo votaremos por Rodolfo el próximo 19 de junio. Nosotros no somos ni seremos indiferentes y queremos lo mejor para Colombia”.

En esa misma línea, Enrique Gómez también anunció su apoyo a Rodolfo Hernández con la intención de “evitar que aquí se instale una dictadura donde se destruya el empleo, se destruya la libertad y la propiedad privada. Detener, precisamente, ese mal socialismo, esa ruptura democrática que está implícita en la aspiración de Gustavo Petro”.

Pero su análisis fue más allá y aseguró que estos resultados son un campanazo de alerta para los partidos tradicionales “que nunca han querido transformar su manera de hacer política. Todos esos grandes jefes de la política tradicional quedaron muertos y enterrados en esta elección, es un mensaje fuerte, alto y claro del pueblo colombiano en contra de las malas prácticas políticas, en contra del establecimiento que se ha enquistado en el Estado. Y en medio de esa derrota, Salvación Nacional es la nueva y verdadera opción para el centro y la derecha del país”.

Por último, se mostró satisfecho con su votación, a pesar de ocupar el último lugar de los candidatos que seguían en contienda. “Ha sido un gran trabajo, un trabajo con las uñas, pero cumplimos en la campaña que queríamos hacer de ideas, propuestas y análisis serio de los problemas del país”. El candidato del Movimiento de Salvación Nacional también se refirió al resultado de Federico Gutiérrez. “Fico no era un mal candidato, es una buena persona pero nadie puede cargar el lastre de tantas décadas de mala política y ese es el voto castigo”.

Sobre estos apoyos, el candidato Rodolfo Hernández aún no se ha pronunciado. Sí lo hizo sobre el final de los comicios y aseguró que su triunfo es una cachetada a la política tradicional.

“Hoy perdió el país de la politiquería y la corrupción, perdieron las gavillas que creían que serían gobierno eternamente. Hoy ganó la ciudadanía, hoy ganó Colombia (...) Hoy ganó la nación del trabajo. Hoy ganó el país que no quiere más seguir con los mismos y las mismas que nos han llevado a la situación dolorosa en que hoy estamos. Hoy sabemos que hay una voluntad ciudadana firme para acabar con la corrupción como sistema de gobierno”, expresó Rodolfo Hernández.

Los que aún no han tomado partido

Uno de los grandes derrotados de esta jornada electoral fue Sergio Fajardo que no llegó ni al millón de votos. Al candidato de la Coalición Centro Esperanza solo le alcanzó para arañar un poco más del 4,2 por ciento, que equivale a 885.721 sufragios. “Terminamos una jornada electoral muy dura (…) ya son muchos años de este recorrido, gracias a todas esas personas voluntarias que nunca han pedido nada diferente a luchar por unos ideales y unos principios”, recalcó en su discurso desde Bogotá, donde lo acompañaron más de un centenar de simpatizantes.

Al igual que hace cuatro años, Fajardo no quiso mostrar su apoyo público –al menos por ahora– a ninguna de las dos candidaturas. En su corto discurso hizo hincapié en su trayectoria y agradeció a quienes votaron por él. “Ustedes son la expresión de esa Colombia que hasta las últimas horas estuvieron repartiendo volantes por todo el país luchando por lo que nosotros queremos, por lo que nosotros representamos”, dijo agradeciendo a los voluntarios de su campaña.“Siquiera no ganamos, porque qué hubiéramos hecho”, agregó ante la emoción de quienes estuvieron con él durante su alocución, que lo ovacionaron y aplaudieron.

También agradeció a su familia por acompañarlo a lo largo de la campaña política, aseguró que las palabras no bastan para agradecer el apoyo de las personas durante esta carrera presidencial. Asimismo, felicitó a los dos candidatos que avanzaron hacia la siguiente ronda en las urnas, Rodolfo Hernández y Gustavo Petro.“Nosotros tenemos que saber ganar, pero todavía mucho mejor perder... Les deseo lo mejor por nuestro país, por nuestra Colombia”.De otro lado, el candidato por el partido Colombia Justa Libres, John Milton Rodríguez González, dijo que orará por ambas candidaturas, pero no mostró su inclinación por ninguna de ellas.

“A todas las campañas presidenciales, mis palabras de reconciliación, de paz y de amor fraterno para todos. Todos somos colombianos y todos merecemos respeto. De nosotros nunca esperen irrespeto para ningún candidato, vamos a orar por ellos, vamos a orar por los que pasaron a segunda vuelta. Levantemos nuestras manos y oremos por Colombia”, expresó. La votación de Rodríguez estuvo por encima de los 274.000 votos.

“Mi madre me enseñó a ser esforzado, a vivir para los demás, hoy sus consejos me llevan a ser el candidato a la presidencia que yo no esperaba. ¡Qué grande es el valor de familia que hoy defendemos! Gracias, madre”, puntualizó.