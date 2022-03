Así se puede verificar si se está habilitado para votar el próximo 13 de marzo

La Registraduría Nacional entregó el más reciente censo electoral, en el que asegura que 38.819.901 colombianos están habilitados para ejercer el derecho al voto.

De este total, 20.031.855 son mujeres y 18.788.046 son hombres, quienes podrán votar a lo largo del territorio nacional. Adicionalmente, 908.566 colombianos están habilitados para sufragar en el exterior durante las elecciones legislativas y las consultas interpartidistas.

En 67 países fueron instaladas 1.251 mesas de votación en 250 puestos. En consulados, embajadas y puntos autorizados desde este lunes 7 y hasta el próximo 13 de marzo estarán habilitados; de estos, 195.523 son residentes en Venezuela y podrán votar en seis puestos de votación que se instalarán en cuatro departamentos del vecino país.

En Nueva Zelanda se abrirá la primera mesa de votación para las elecciones al Congreso de la República.

¿Cómo saber si se está habilitado?

Quienes tengan esta duda pueden ingresar a la página web de la Registraduría Nacional del Estado Civil y consultar su lugar de votación.

En el sitio web de la Registraduría se debe marcar la opción Consulte aquí su lugar de votación, y ahí las personas deben ingresar el documento de identidad y el sistema indicará si forma parte del censo electoral o no, y en caso afirmativo cuál es el actual puesto de votación.

La jornada de este próximo 13 de marzo iniciará a las 7:00 a. m. para los jurados de votación, a las 8:00 a. m. para los votantes y finalizará el plazo para ejercer el derecho al voto a las 4:00 p. m. Pasada esta hora no se permitirá el acceso a ningún elector. Cabe resaltar que el uso de tapabocas es obligatorio; en caso de no portarlo, se le proporcionará uno; por otro lado, el carné de vacunación no será obligatorio, aseguró el registrador delegado, Nicolás Farfán.

Los documentos de identidad válidos para votar son la cédula amarilla con hologramas o la cédula digital verificada, ya sea física o en dispositivo móvil. El pasaporte, la contraseña, la libreta militar, entre otros documentos, NO son válidos a la hora de sufragar, aclaró la Registraduría Nacional.

La entidad, además, recuerda que el no cumplimiento de la citación como jurado de votación a las elecciones del próximo domingo acarreará desde sanciones económicas, hasta inhabilidades para ejercer cargos públicos en el país. Consulte aquí si fue seleccionado como jurado de votación, su lugar para ejercer el derecho y las listas de los candidatos.

¿Cómo votar en las elecciones de este 13 de marzo?

Los colombianos podrán escoger una tarjeta electoral para votar por el Senado de la República, bien sea por la Circunscripción Nacional o Indígena, y una tarjeta electoral por la Cámara de Representantes entre la Circunscripción Internacional, Indígena o Afrodescendiente, y deberán marcar una sola casilla sin salir del recuadro, ya que, de lo contrario, podría invalidar el voto. Es decir, puede marcar en el tarjetón:

- Logo y número.

- Número solamente.

- Solo el logo (en caso de no tener algún candidato o que la lista sea cerrada).

Nota: toda marca que esté dentro del recuadro, será contada como voto válido.

También podrán solicitar a los jurados de votación una de las tres tarjetas electorales para votar por las consultas interpartidistas, cabe mencionar que esta NO es de entrega obligatoria para los votantes, deben pedirla en el puesto de votación