Así se vivió en la Costa Caribe el golpe de calor que sobrepasó los 53 grados de sensación térmica, una cifra récord: “Era un infierno”

En la capital de Bolívar, ni el mar brindaba ese alivio que las personas querían sentir. En cada esquina de la ciudad se sentía un mismo rumor: algo no está bien. No era solo el calor habitual del Caribe. Esto era otra cosa. Esto fue un golpe de calor llegado de otra vida.

“Los perritos no sudan como los humanos. Ellos disipan la temperatura por medio del jadeo. Y, cuando jadean sin parar, es porque su cuerpo está colapsando por dentro. En veterinaria se le conoce como hipertermia severa, pero para los propietarios fue un infierno en la Tierra”, dijo.

Contó que varios casos llegaron a su atención. Dos lograron estabilizarse, pero uno, un perro pitbull, no sobrevivió porque había llegado en estado crítico. “Era un paciente braquicefálico, con el hocico chato. Esto lo hacía más vulnerable. Llegó en shock, con el hígado y los riñones comprometidos. Pese a todo el protocolo médico, falleció horas después”.

Aunque solo fue uno el que murió, para él es símbolo de algo mayor: una ciudad que no estaba preparada para proteger ni a sus animales ni a su gente. Lo sucedido no fue solo una tragedia veterinaria, fue una crisis ambiental con impactos humanos directos.

Entretanto, Santiago Peñaranda, padre de una bebé, lo vivió desde su casa y dijo que la temperatura desató un completo caos. “Tenemos un clima caluroso y húmedo. Implica prender el aire acondicionado más veces en el día y en la noche. Eso aumenta el consumo de energía y también empieza a ser un problema de ciudad, no solo individual”.

Y no exageraba: en su barrio y otros sectores de Cartagena hubo fallas eléctricas por sobrecarga de transformadores. “Es una bomba de tiempo. Tener una crisis energética y una crisis climática al mismo tiempo puede terminar muy mal”.

Las dos batallas

En la casa de Peñaranda, cada vez que alguien enciende el aire acondicionado, hay un suspiro de alivio y otro de preocupación. “Sabemos que la factura se va a disparar, pero no hay de otra. El bienestar de mi hija está primero. Lo que sacrificamos en mercado o entretenimiento lo invertimos en no morir de calor”.

Por su parte, Luisa Fernanda Marriaga, vecina del barrio Parque Heredia, ofreció una escena igual de desesperante estando en su lugar de residencia mientras se alista: “Salgo del baño y ya estoy sudada. Me toca bañarme otra vez. El maquillaje se me derrite. Es insoportable”.

Marriaga indicó que el tema del clima se ha convertido en una batalla con la que aún no se acostumbra, pero lo peor fue lo que vio en el Transcaribe: “Una mujer se desmayó del calor. Iba de pie, sin aire, sin agua. Fue horrible. Todos estábamos empapados de sudor, pero ella simplemente colapsó”.

La escena, aunque impactante, no fue aislada. En redes sociales se reportaron múltiples casos similares: adultos mayores desorientados y niños irritables por el bochorno.

Los residentes de Cartagena aseguraron que, así como subía la temperatura, las fallas de la energía eléctrica se conocían en los barrios, pues el sistema se estaba sobrecargando. Las autoridades de salud emitieron recomendaciones por medio de las redes sociales para que las personas tomaran los cuidados necesarios y no se expusieran ante el inclemente sol.

El veterinario Arnache cerró su testimonio con un llamado contundente: “Hay que entender que esto puede repetirse. No es una anécdota, es una advertencia. Si no aprendemos a proteger a nuestros animales y a nosotros mismos, vendrán episodios peores y no todos saldrán vivos de ellos”.