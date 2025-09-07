Así será el plan de choque en San Andrés y Providencia para fortalecer la seguridad: anuncian la llegada de 3 embarcaciones

Con el objetivo de brindar mejores condiciones de seguridad para los pobladores y para los turistas que a diario llegan a la isla de San Andrés y Providencia, las autoridades presentaron un plan que busca fortalecer las capacidades de las fuerza pública y luchar contra el narcotráfico.

Las decisiones se tomaron luego de un consejo de seguridad liderado por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, con las autoridades del archipiélago, en donde se definieron las estrategias para combatir la criminalidad.

Frente al aumento del pie de fuerza en la isla, el ministro de Defensa informó que en las próximas semanas llegarán 35 nuevos policías, cuatro caninos antinarcóticos, tres peritos de criminalística y un fotógrafo forense.

“Este refuerzo, está destinado a fortalecer las capacidades de investigación, despliegue operativo, inteligencia, anticipación de hechos delictivos y aumento de la seguridad de los 26.000 metros cuadrados de la isla”, señaló.

Con estas herramientas se espera combatir el homicidio, contrabando, narcotráfico, hurto y violencia intrafamiliar, entre otros delitos que vienen azotando a la población de la isla y los turistas.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, lideró un consejo de seguridad en San Andrés. | Foto: MinDefensa

En esa misma línea, el titular de la cartera se comprometió a agilizar el proyecto de cámaras de seguridad, el cual será implementado de manera conjunta entre el Ministerio del Interior y la Gobernación.

Este proyecto tendrá una inversión cercana a los 15.000 millones de pesos y será vital herramienta de vigilancia y monitoreo en tiempo real, así como en labores de prevención del delito y en la lucha contra la criminalidad.

Con el objetivo es aumentar la flota marítima de las autoridades en esta zona del país y fortalecer las operaciones de interdicción, el ministro anunció la llegada de tres embarcaciones de la Armada Nacional de última generación.

Así mismo, junto con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres gestionarán el arribo de otra embarcación que contribuya con el cuidado del medio ambienta en las islas.

“El objetivo es que sirva para movilizar y extraer la basura y desechos que allí se generan, para llevarlos hacia un punto en donde puedan ser manejados y reducir la afectación a la salud pública que esto genera”, señaló Sánchez.

El jefe de la cartera defensa también hizo un llamado a los jóvenes de la región para que presten el servicio militar en las Fuerzas Militares o en la Policía Nacional y contribuir a la seguridad de San Andrés y Providencia.