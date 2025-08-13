Suscribirse

Así será la articulación de la inteligencia de la fuerza pública de Colombia con la de Venezuela

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, confirmó la intención del presidente Petro de afianzar la relación con el vecino país.

Redacción Semana
13 de agosto de 2025, 2:34 p. m.
La situación más compleja para la fuerza pública se vive en el departamento del Cauca, donde las disidencias asesinaron a seis soldados hace una semana.
Así será la articulación de la inteligencia de la fuerza pública de Colombia con la de Venezuela. | Foto: guillermo torres-semana

Tras la reciente polémica generada por los presidentes de Colombia, Gustavo Petro, y Nicolás Maduro, de Venezuela, sobre “unir a las Fuerzas Militares” de ambos países, el ministro de la Defensa, Pedro Sánchez, explicó cómo será esa cooperación.

De acuerdo con el ministro Sánchez, se trata de una mayor cooperación entre las inteligencias de los dos países para combatir al narcotráfico.

“El presidente de la república (Gustavo Petro) fue muy claro, dijo que lo que hay es una articulación, pero en el caso colombiano el presidente ha dicho claramente, es la articulación, es la integración principalmente de inteligencia, no solamente con Estados Unidos, con Europa, sino con América Latina y con todo el mundo”,

Añadió el ministro Sánchez que: “De parte de nosotros es cumplir la misión constitucional, proteger la soberanía, la independencia, la integridad territorial de todas las amenazas, donde una de ellas, las principales, se nutren del narcotráfico”.

“Tenemos una iniciativa que se llama Alianza Multinacional contra el Crimen Organizado Transnacional, que significa compartir información de inteligencia, que significa también intercambiar datos que permitan desarticular todo el crimen organizado transnacional”, explicó Sánchez.

Dijo además que: “en ese es el enfoque que nosotros tenemos de garantizar la protección, no solamente de la Amazonía, sino también del territorio colombiano frente a todas las amenazas”.

Polémica

Las controversias en torno a Venezuela se han dado en las últimas semanas, cuando el presidente Petro, ordenó a las Fuerzas Militares defender a Venezuela ante un ataque de Estados Unidos. También sobre la creación de una zona binacional de frontera con el vecino país, lo que ha sido catalogado por sectores de oposición como una violación de la soberanía nacional.

Frente a la defensa de Colombia a Venezuela, el ministro de Defensa, Sánchez, dijo que las tropas colombianas están para solucionar los problemas internos del país y que no había recibido órdenes de enviar uniformados a otros países.

“De acuerdo con la Constitución Política de Colombia, de disponer de toda la capacidad militar y policial para solucionar los problemas aquí en nuestro territorio, y mantener la cooperación internacional que sea necesaria para afectar el narcotráfico, como lo estamos haciendo”, dijo el ministro de Defensa.

