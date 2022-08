El ciclista del Arkéa decidió no participar en la Vuelta a España para defenderse y demostrar que no usó sustancias prohibidas en el Tour de Francia.

Así será la defensa de Nairo Quintana para demostrar que no usó sustancias prohibidas en el Tour de Francia

Los pedalazos ya están dados. Nairo Quintana y su equipo de defensa presentaron la apelación con 20 anexos jurídicos y científicos al TAS (Tribunal de Arbitraje Deportivo) para demostrar su inocencia y que busca determinar que no usó tramadol, a pesar de dar positivo en varias pruebas que le hicieron.

Como si fuera la etapa reina de una gran vuelta, se prepararon 150 páginas entre Bogotá e Italia para que llegaran hasta Lausana, en Suiza. Andrés Charria, abogado que le recuperó la medalla olímpica de Atenas a María Luisa Calle, tras dar positivo por un estimulante (heptaminol), es el asesor de Nairo y está al frente de los detalles legales.

El TAS es el que debe decidir en última instancia las disputas relacionadas con el deporte. Para eso, hay árbitros especializados en temas deportivos. Ante esta entidad se apelan las sanciones por dopaje que en primera instancia se dictan en federaciones o entidades internacionales.

SEMANA conoció que, en el entorno de Nairo, la satisfacción con los argumentos que presentaron se mezclan un poco con el nerviosismo de lo que pueda pasar.

Reina la credibilidad en un deportista que con sus triunfos y representaciones ha cambiado ante el mundo la imagen oscura de un país.

Su defensa solicitó más tiempo para realizar un par de análisis de laboratorio más técnicos que requieren la ayuda de un toxicólogo. Todas las dudas serán despejadas con pruebas fidedignas de pelo e incluso vello púbico para demostrar que no hubo uso de tramadol.

El proceso que enfrenta Nairo Quintana se maneja como si fuera por dopaje y tendría las sanciones, si se ratifica, estipuladas. Sin embargo, acá no se habla de sustancias para mejorar el rendimiento del deportista.

El boyacense tiene una lucha adicional y es la incertidumbre. No se sabe cuánto tiempo tardarán en responderle, pero como el TAS apela a la igualdad, le daría el mismo plazo al apelante y al opositor.

Como Quintana tuvo diez días para presentar sus pruebas, la Unión Ciclística Internacional (UCI) tendrá el mismo tiempo para argumentar la sanción impuesta por infringir la prohibición de uso de tramadol, encontrado en los análisis de dos muestras de sangre proporcionadas por el ciclista el 8 y el 13 de julio durante el Tour de Francia 2022. Ese hecho generó la descalificación de la grande boucle y el retiro de su sexto lugar, que le restaría 455 puntos al equipo Arkéa Samsic, que quiere posicionarse en el escalafón del World Tour.

El cálculo es que todo se resuelva en un mínimo de tres semanas y un máximo de cinco meses y que no se necesite una audiencia.

Para defenderse, los abogados de Nairo encontraron en el reglamento médico de la UCI que la sanción por uso de tramadol no amerita una suspensión obligatoria.

Sobre los rumores de una supuesta demanda de Nairo a los médicos del Arkéa si el resultado demuestra la inocencia del ciclista, SEMANA conoció que, por el contrario, la relación se lleva de la mejor manera y que la escuadra francesa ha acompañado en los mejores términos la defensa jurídica y científica ante el TAS.

No parece lógico que sean los galenos quienes hayan afectado al deportista que catapultó al equipo en el ranking de ascensos y descensos de categoría para 2023 hasta el puesto 13.

Aunque el mismo Nairo aseguró que no tenía cabeza y su cuerpo no estaba para pelear la Vuelta a España, carrera en la que estaba autorizado para competir, no ha parado de entrenar.

Su esposa, Paola, y su equipo de trabajo se han encargado de estar día tras día con los abogados para informarle al detalle para que se concentre en su preparación, pero esté al tanto del proceso.

Mientras tanto, el #YoCreoEnNairoQuintana se apoderó de las redes sociales. Miles de mensajes de apoyo al campeón del Giro de Italia y de la Vuelta a España motivan a un Nairo que sabe escalar en medio de las dificultades.