Atención beneficiarios: extienden plazo para reclamar pagos de Colombia Mayor y advierten riesgo de suspensión

Los beneficiarios del programa de subsidios Colombia Mayor podrán reclamar el pago de las ayudas de los ciclos 1 y 2, correspondientes a enero y febrero, en un plazo ampliado por el Gobierno con el fin de garantizar que ningún adulto mayor beneficiario se quede sin recibir el apoyo.

Alcaldía de Cali inicia pagos de los ciclos 1 y 2 del programa Colombia Mayor: verifique si es beneficiario

El programa Colombia Mayor, del Programa de Protección Social al Adulto Mayor, “busca aumentar la protección a los adultos mayores por medio de la entrega de un subsidio económico para aquellos que se encuentran desamparados, que no cuentan con una pensión o viven en la extrema pobreza”, de acuerdo con la entidad del Gobierno.

El plazo para reclamar los dos últimos pagos del subsidio será el 25 de marzo del 2026. Foto: Prosperidad Social/Web

El plazo máximo para reclamar el subsidio era hasta este viernes, 20 de marzo, pero Prosperidad Social lo amplió hasta el próximo 25 de marzo, a través de los operadores SuperGiros y SuRed en todo el país.

La Alcaldía de Cali informó que al menos 6.672 personas mayores aún no han reclamado el beneficio, de un total de más de 70.000 que reciben el pago cada mes. Los beneficiarios menores de 80 años reciben 80.000 pesos mensuales, mientras que los mayores de 80 reciben 225.000 pesos.

Al tiempo, la Alcaldía recordó que no cobrar el subsidio durante dos meses consecutivos puede ser motivo de suspensión del beneficio, por lo que hizo un llamado urgente a las personas y a sus familias para que realicen el cobro lo más pronto posible.

Los beneficiarios pueden reclamar los pagos de enero y febrero. Foto: ADOBE STOCK

Requisitos para ser beneficiario del programa Colombia Mayor

Ser colombiano.

Haber residido durante los últimos diez años en el territorio nacional.

Tener mínimo tres años menos de la edad que se requiere para pensionarse por vejez (actualmente 54 años para mujeres y 59 para hombres).

Carecer de rentas o ingresos suficientes para subsistir. De acuerdo con SISBÉN IV, se toman todos los niveles de los grupos A y B y C hasta el subgrupo C1.

Para postularse al subsidio, las personas deben presentarse con su documento de identidad en la Alcaldía local, dependiendo de su lugar de residencia. Allí se verifican los datos del adulto mayor y se valida que cumpla con los lineamientos para recibir la ayuda económica. Posteriormente, en un análisis de datos se establece quién recibirá el subsidio y las personas que hagan parte de los grupos prioritarios.