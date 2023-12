Atención: Fuerzas Militares rescatan a mujer que estaba secuestrada en Nariño; captores exigían $150 millones por su liberación

“La mitad es para ellos y la mitad para nosotros”

“Con el favor de Dios me tienen que dar 20 millones de pesos, lo que pasa es que no han llegado, me dijeron que estaba que llegaban, y eso es de un trabajo que hicimos, acá no es igual que allá cuando secuestran la gente y no le dan un peso a uno, acá es la mitad de plata para ellos y la mitad para nosotros”, dice alias Ever, el sujeto capturado por el Gaula de la Policía.