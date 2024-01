Atención: imputan cargos a exalcalde Malambo, Rummenigge Monsalve Álvarez, por presuntos hechos de corrupción

De acuerdo con los hechos narrados durante la audiencia en el juzgado, el hacer firmar la carta de renuncia a Camargo tenía varios propósitos . El primero era informarle a Camargo que sino firmaba esa carta de renuncia anticipada, no la posesionarían en el cargo de gerente y dos, la carta sería utilizada en contra de Camargo, al parecer, en el momento en que ella se convirtiera en una piedra en el zapato para el alcalde y no accediera a los nombramientos o peticiones que hiciera el gobernante local, según indicaron fuentes del proceso.

La Dijin de la Policía participó con su unidad anticorrupción en la investigación contra un ex Alcalde de Malambo, Atlántico. | Foto: Cortesía policía

“La denunciante da a conocer que recibió unas amenazas relacionadas por el cargo que desempeña como Gerente del hospital, así mismo indica que el ex alcalde de Malambo Rummenigge Monsalve Álvarez, le dio instrucciones a la doctora Belsy Luz Ballesteros Loaiza, exjefa de Talento Humano de la Alcaldía, para que la hicieran firmar una carta de renuncia en blanco del cargo de Gerente de la ESE Hospital de Malambo, sin fecha cierta. Documento el cual firmó bajo presión e involuntariamente y sin ninguna motivación, donde le manifestaron que si no accedía a firmarlo no la nombraban y tampoco la posesionaban. Por tal motivo la firmó. Fue así que acudió a la notaria para firmar declaración de lo que había sucedió”, señala el expediente de la Fiscalía en contra del exalcalde.