Atención | Juez emite orden de captura contra el cirujano Antonio Figueredo

Luego de conocerse que se ordenó medida de aseguramiento en contra del cirujano Antonio Figueredo, procesado por golpear a María Paula Pizarro, con quien sostenía una relación sentimental, este viernes 4 de marzo un juez emitió su orden de captura.

“Se solicitó corregir la parte resolutiva de dicha decisión, teniendo en cuenta que se ordenó la boleta de detención del procesado Antonio Figueredo Moreno; sin embargo, no se encuentra privado de la libertad”, destacó el comunicado.

“Imponer medida de aseguramiento privativa de la libertad en lugar de residencia al señor Antonio Figueredo Moreno. Conforme a lo anterior, por intermedio del Centro de Servicios Judiciales para el Sistema Penal Acusatorio de Bucaramanga, expídase la respectiva orden de captura para el cumplimiento de la orden aquí impartida”, señaló la orden del juez.

La Fiscalía General le imputó los delitos de violencia intrafamiliar a Antonio Figueredo Moreno el pasado mes de diciembre, tras haber agredido brutalmente a Pizarro, causándole fractura en tres dientes y varios hematomas en el rostro y el cuerpo. Pese a la evidencia material, el juez de control de garantías de Floridablanca se abstuvo de dictarle medida de aseguramiento.

En el fallo de segunda instancia se determinó que el cirujano representa un peligro para la sociedad, hecho por el cual debe cumplir una medida de detención domiciliaria con el fin que no afecte el desarrollo del proceso ni pueda ejercer presiones sobre las mujeres que lo denunciaron.

“(...) el señor Antonio Figueredo Moreno representa un peligro para la comunidad, especialmente para el género femenino y específicamente para las mujeres profesionales de la salud que puedan trabajar con el citado”, precisó el juzgado. Teniendo en cuenta esto, se hace necesaria una medida privativa de la libertad con el fin de evitar “que el aquí incriminado continúe adelantando las conductas violentas y agresivas ya citadas, ya que, como se reitera, dicho comportamiento se ha extendido en el tiempo y sus víctimas han sido sus colegas”.

María Paula Pizarro narró cómo fue la agresión de Figueredo

“Llamé a mi mamá, le dije: ‘Me están pegando, el que me está pegando es Antonio Figueredo (...)’. Él me da un puño en el pómulo izquierdo y me vuela tres dientes”. Este es el desgarrador relato de la joven médica María Paula Pizarro, de 27 años.

En entrevista con SEMANA, Pizarro narró que supuestamente mantenía una relación clandestina con Figueredo, quien era amigo de su padre, prestigioso anestesiólogo de una clínica reconocida en la capital santandereana.

Ese día, según el testimonio de María Paula, ella salió con su presunto agresor a Macondo, un bar de Bucaramanga. Allí las cosas se habrían complicado, ya que, según la mujer, Figueredo la empezó a maltratar verbal y psicológicamente.

“Él paga la cuenta con mi plata. Nos montamos al carro y empieza a decirme que yo no merecía ir a un hotel. Me lleva a una residencia, me pide que le baile, yo le digo que no; me quitó el celular, empezó a ver algunos mensajes de mis amigos, y me dio un puño en el ojo izquierdo. Me tiró al piso, me empezó a pegar patadas, yo me puse en posición fetal, como pude me subí al carro”, relató la mujer. Y agregó: “Luego me llevó al sótano de un parqueadero, se cogía la cabeza, decía: ‘Usted se tiene que perder, no se puede ir para su casa así, váyase para la casa de una amiga (...)’. Yo estaba muy asustada, le pedí a Dios que me ayudara, estaba temblando”.

La historia de esta joven médica es impactante y, según ella, no sería la única víctima de la presunta violencia que habría ejercido Figueredo de tiempo atrás, aparentemente, contra por lo menos otras 20 mujeres desde 2007. “Cada una decidirá si quiere denunciar”, resaltó María Paula Pizarro.