Atención | Juez fija fecha para definir si precluye la investigación contra el expresidente Álvaro Uribe. ¿Para cuándo quedó?

Tras concluir la intervención del expresidente Álvaro Uribe, en la audiencia de preclusión por la presunta manipulación de testigos, la juez encargada del proceso fijó para el próximo 23 de mayo la lectura de la decisión. En otras palabras, si precluye el proceso contra el mandatario o lo remite a la etapa de juicio.

La juez incluso advirtió que la decisión podría tomar dos días y de esta manera les pidió a las partes en el proceso, entre ellas el propio expresidente Álvaro Uribe, que agenden dos días del mes de mayo, 23 y 24, para estar atentos a la lectura y conocer, luego de meses de diligencias, si ordena, por segunda vez, la preclusión del proceso.

La Fiscalía hizo la solicitud de preclusión en favor del expresidente Álvaro Uribe en el proceso por la presunta manipulación de testigos y el intento por presionar o cambiar las declaraciones en la investigación que se le adelantó al exmandatario en la Corte Suprema de Justicia y que derivó en una medida de aseguramiento.

En criterio de la Fiscalía, no existen las pruebas o evidencias suficientes que vinculen al expresidente Álvaro Uribe con los hechos que fueron materia de investigación. Hubo atipicidad de la conducta. En otras palabras, que si ocurrió algún evento de resorte penal, no fue precisamente el exmandatario el responsable.

En su intervención, el expresidente Álvaro Uribe aseguró que el proceso en su contra es un evento político y quedó demostrado con las declaraciones que se conocieron a lo largo de la investigación. Además, que en la Corte Suprema de Justicia se interceptaron las comunicaciones de manera arbitraria y aun así no encontraron evidencias que lo vincularon en las supuestas presiones.

El expresidente Álvaro Uribe Vélez en audiencia. - Foto: Captura de pantalla

“En este proceso no hay una sola evidencia, no hay un solo indicio, una sola inferenci,a como dicen ahora los tratadistas del derecho penal, que pueda decir que yo condicionaba la declaración de alguno de los testigos; simplemente pedí la verdad. Imagínese yo pidiéndole mentiras a Juan Carlos Sierra, su condición en los Estados Unidos no le permite mentir, inmediatamente pierde los beneficios que tiene”, señaló el expresidente.

Otra evidencia de que su proceso fue un escenario político para atacar directamente a la persona de Álvaro Uribe estaría en los comentarios que circularon en diferentes entidades con la advertencia de que sería privado de la libertad. Dice el exmandatario que se lo escuchó a diferentes funcionarios, incluso magistrados que luego negaron los rumores.

“Cómo coincide ese interés político, cómo arman las historias judiciales basadas en el interés político de mi persona. Tendré que remitir esta audiencia a lo que está en un documento público sobre lo que dijo el padre De Roux en la Comisión de la Verdad, lo digo con respeto, pero yo no legitimo esa Comisión porque violó el resultado en plebiscito, montaron esa campaña”, explicó el exmandatario.

Mientras el expresidente Álvaro Uribe hizo su intervención, el exfiscal Eduardo Montealegre se ganó un regaño de la juez. - Foto: Pantallazo de video de la audiencia

Al cierre de esta jornada de audiencia, donde el expresidente hizo una larga exposición de por qué considera este proceso un atentado político en su contra, la juez firmó una decisión en la que se abstuvo de ordenar investigaciones en contra de Álvaro Uribe y el abogado Miguel Ángel del Río, por las diferentes declaraciones que han entregado a los medios de comunicación.