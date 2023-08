Atención | Pese a la contundencia de las pruebas, Nicolás Petro y Day Vásquez se declararon inocentes

Nicolás Petro y Day Vásquez se declararon inocentes de los delitos que les imputó este martes la Fiscalía General. Tras la pregunta del juez 74 de control de garantías los dos manifestaron que no aceptaban los cargos de enriquecimiento ilícito, lavado de activos y violación de datos personales.

El juez de control de garantías les puso de presente que, hasta que no se emita un fallo judicial, continúa vigente la presunción de inocencia para los dos procesados. En este sentido advirtió que durante todo el proceso seguirán siendo tratados como “inocentes”. Igualmente, les advirtió que de aceptar cargos en un futuro esta decisión es irrevocable por lo que aconsejó que lo piensen muy bien.

“Es una decisión netamente suya, si aceptan cargos tienen que tener presente no pueden salir válidamente ante una aceptación de cargos y en diez minutos decir ‘yo ya me arrepiento de aceptar cargos’. Esa decisión es irretractable, es decir, no tiene vuelta de hoja”, les explicó el juez de control de garantías.