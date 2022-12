Atención: Pico y placa en Cali para este viernes 2 de diciembre

Con el objetivo de mejorar la movilidad en la ciudad de Cali, las autoridades de la capital del Valle mantienen la medida del pico y placa para los vehículos, según su último dígito.

De acuerdo con la medida, la restricción de movilidad aplica en un solo horario diariamente, de 6:00 a. m. a 8:00 p. m.

Cabe destacar que el actual decreto va hasta el 31 de diciembre de 2022 y establece el pico y placa de la siguiente manera:

Lunes: 5 y 6.

Martes: 7 y 8.

Miércoles: 9 y 0.

Jueves: 1 y 2.

Viernes: 3 y 4.

En ese sentido, para este viernes 2 de diciembre, la restricción rige para los vehículos con placas que terminan en 3 y 4.

Recuerda que la medida de Pico y Placa cambió a partir del 1 de agosto.



Además de la rotación de números, también se extendió su horario de 6 a.m. a 8 p.m.#TeQueremosCali💙❤️💚@AlcaldiaDeCali @JorgeIvanOspina @WMVallejo pic.twitter.com/ktXvlFjXiF — Secretaría de Movilidad de Cali (@MovilidadCali) August 8, 2022

Esta directriz opera por 14 horas continuas desde hace cuatro meses. El cambio fue anunciado por el secretario de Movilidad, William Vallejo, quien dijo que la decisión se tomó después de desarrollar una serie de análisis.

Los vehículos que están exentos son los tipos taxi, híbridos y motocicletas. La medida tampoco aplica los sábados, domingos y festivos, o cuando así lo determinen las autoridades competentes.

“Adicional a esto, todos aquellos vehículos que, por algunas funciones operativas o por algunas necesidades que tiene la Administración, en todas sus distintas dependencias, cuentan con unas exenciones para poder cumplir con esas tareas. Estos vehículos están amparados bajo un decreto donde se especifican todas las condiciones para acceder a esa exención y también se incluye a las personas con movilidad reducida”, dijo William Vallejo, secretario de Movilidad de Cali.

Asimismo, los conductores que no cumplan la medida del pico y placa deberán pagar una multa cercana a los 500.000 pesos. A este valor se le suman los costos que acarrea la inmovilización del vehículo. Los conductores que deseen movilizarse por la ciudad, aunque tengan pico y placa, pueden pagar la tasa por congestión, cuyo valor mensual aproximado es de 167.420 pesos.

La cifra de personas que siguen sin pagar sus multas de tránsito en Cali

La mayoría de los conductores infractores en la ciudad de Cali no pagan sus multas. Así quedó evidenciado en el más reciente informe de rendición de cuentas de la Secretaría de Movilidad de la ciudad.

En lo corrido de este año, con corte al 15 de noviembre, en la capital del Valle del Cauca se han expedido 271.598 notificaciones a conductores por irrespeto a las normas de tránsito, de las cuales 183.551 fueron por foto detección y 88.047 de manera manual por agentes de tránsito.

“Se han registrado 271.598 conductores por irrespeto a las normas de tránsito y continuamos a diario con los operativos, haciendo control a la velocidad, de alcoholemia, a la invasión del carril exclusivo del MIO y del bici carril, para salvaguardar la vida de todos y todas”, dijo Edwing Candelo.

De las 271.598 infracciones existentes, a la fecha solo han sido canceladas 154.087, lo que se traduce en que más de la mitad (el 56,7 %) de los conductores sancionados en Cali no han pagado sus deudas. Entre tanto, se conoció que 3.117 cuentan con acuerdos de pagos vigentes, 1.299 incumplieron el pacto y 662 están en proceso de cancelación.

Las multas más recurrentes se expiden por revisión tecnicomecánica vencida, no contar con el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (Soat) vigente, transitar por sitios restringidos, no detenerse en semáforos en rojo y conducir sin portar la licencia. Le siguen no acatar las señales de tránsito o requerimientos de los agentes, conducir en exceso de velocidad y estacionar en lugares prohibidos. En total, 17.699 vehículos han sido inmovilizados en lo que va de este año.