Protestas en Bogotá: ¿por qué se registraron disturbios en la Universidad Distrital?

En la tarde de este jueves 4 de agosto se registraron fuertes enfrentamientos entre encapuchados y miembros del Escuadrón Móvil Antidisturbios de la Policía (Esmad) a la altura de la sede de la Universidad Distrital en el barrio La Macarena, en el centro de Bogotá.

La Secretaría de Movilidad informó que, por la situación registrada exactamente en la avenida Circunvalar con calle 30, se debió cerrar una de las calzadas. “Se presenta manifestación en la avenida Circunvalar con calle 30, sentido sur-norte (U. Distrital sede Macarena). Se genera afectación de la calzada”, indicó a través de sus redes sociales a las 3:11 p. m.

📢[03:11 p.m.] #AEstaHora |Se presenta manifestación en la av. Circunvalar con calle 30, setido Sur-Norte (U. Distrital sede Macarena). Se genera afectación de la calzada.



Autoridades realizan acompañamiento. pic.twitter.com/iWV36C02J9 — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) August 4, 2022

Movilidad también señaló que debido a las manifestaciones se implementó un cierre vial entre las calles 23B y 26B.

📢[04:05 p.m.]#AEstaHora continúa manifestación en la av. Circunvalar (U. Distrital sede Macarena).



⚠️Se implementa cierre vial entre las calles 23B y 26B. Recuerda que puedes encontrar todos nuestros reportes en @Waze_Bog y @BogotaTransito. https://t.co/6uu6ZA45aD pic.twitter.com/y9swN1lJXt — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) August 4, 2022

Los encapuchados se habrían manifestado como parte de una supuesta “despedida” al presidente Iván Duque, quien este domingo 7 de agosto deja la Presidencia de la República.

Posteriormente, poco antes de las 6:00 p. m., la entidad informó que las manifestaciones se dispersaron y el tráfico regresó a su normalidad por el sector.

Sobre el mediodía se registró otra manifestación de estudiantes del Sena que causó afectaciones a la movilidad en la Avenida Caracas con calle 52 en sentido sur-norte, que también se dispersó y el tráfico vehicular retornó a la normalidad.

[12:49 p.m.] #Atención | #AEstaHora manifestantes se dispersan y se recupera la movilidad por la Av. Caracas con calle 52, en sentido Sur - Norte.



Recuerda que puedes encontrar todos nuestros reportes en @Waze_Bog y @BogotaTransito. https://t.co/zSshRGITL8 pic.twitter.com/GpmXtbmHQU — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) August 4, 2022

La semana pasada hubo protestas de bicitaxistas

El pasado jueves 28 de julio se registraron protestas de bicictaxistas en Bogotá, que dejaron varios buses del sistema de TransMilenio vandalizados y el conductor de un SITP herido, afortunadamente no de gravedad.

De acuerdo con el balance entregado por TransMilenio, los usuarios que frecuentan el Portal Américas y las estaciones Patio Bonito, Biblioteca Tintal y Transversal 86 fueron los más afectadas durante la jornada, por las dificultades para prestar el servicio.

Además, se reportó el daño en 40 buses del sistema, 26 que circulan en las troncales y 14 vehículos zonales, con un costo aproximado en daños de 21 millones de pesos, 12.500 millones de pesos en los buses de las troncales y 8.000 millones en los zonales.

Por su parte, las autoridades entregaron un reporte de diez personas detenidas en medio de los actos de vandalismo presentados.

Durante todo el día del jueves 28 de julio, una parte de la ciudad estuvo paralizada por los enormes trancones ocasionados por las protestas de los bicitaxistas; las zonas más afectadas fueron la Autopista Norte con calle 170 y la zona de Patio Bonito.

De hecho, en algunos de estos lugares fue necesaria la intervención del Esmad para controlar a los manifestantes.

Las protestas de los bicitaxistas surgieron luego de que la alcaldesa Claudia López asegurara que se debe acabar todo sistema de transporte ilegal en la ciudad.

La mandataria de la capital colombiana aseguró que no hay más justificación para seguir teniendo este transporte en la ciudad, pues hoy en día la capital cuenta con suficiente cobertura de rutas del SITP.

“Le pido a nuestra Policía que cada vez más vayamos sacando esos bicitaxis y mototaxis informales, ya no hay justificación. Hace dos años y medio era porque no había rutas suficientes del SITP, ya están las rutas, luego no hay justificación para que tengamos transporte ilegal”, afirmó López.