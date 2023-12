Atención | Renunció el viceministro de Defensa, Alberto Lara, encargado de las estrategias de defensa y seguridad

La renuncia del viceministro Lara se da solo tres días después de que advirtiera que si las organizaciones criminales no dejan de secuestrar, reclutar menores de edad, la instalación de minas antipersona, los confinamientos y desplazamientos, los ceses al fuego no irán más.

“Con respecto al propósito del Gobierno nacional de entregar un país en paz, repetimos las palabras del señor presidente de la República en cuanto a que si los ceses al fuego no protegen de manera efectiva a nuestras comunidades, a nuestros líderes, esos (ceses) no son posibles, no deben ser”, afirmó Lara durante la rendición de cuentas del Ministerio de Defensa, que se desarrolló en el puerto de Buenaventura, en el Valle del Cauca.