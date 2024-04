Tres jugadores del Once Caldas se enfrentan a una pena de 96 meses por extorsionar a una joven española

Uno de los hechos que generó indignación en el mundo deportivo fue cuando tres jugadores del Once Caldas fueron capturados el año pasado, en Manizales, por haber extorsionado a una joven estudiante de Medicina de nacionalidad española, a quien exigieron dinero a cambio de devolverle su iPhone, al no llegar a un acuerdo los futbolistas enfrentan una pena de 96 meses.

En lo relatado a las autoridades, por la joven española, comentó que estaba con un primo y con un amigo y al frente permanecían los jugadores. “Al salir del lugar me percaté de que me faltaba el celular Iphone 12 Promax. En la tarde del día siguiente le pedí ayuda a una amiga para ubicar el equipo. Se mostró en el barrio Palermo, carrera 27 con calle 70. Fuimos hasta allí, no hallamos nada y no reportó movimiento por días”.