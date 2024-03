Atentan contra ciudadano que ha denunciado presuntos actos de corrupción en la Alcaldía de Daniel Quintero

“A mí me contactó la comunidad para una denuncia sobre unos problemas de unos acueductos veredales. Me dirigí a la zona, me escribí con alguien que nos íbamos a ver en un lugar público y conversar sobre el tema. La persona no llegó, llegaron dos personas en moto encapuchadas. En su momento, cuando vieron que yo no me bajaba del carro, me atacaron con unos bates de aluminio e iban a proceder a sacar un arma. Yo les tiré el carro y me escapé”, señaló.