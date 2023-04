Atentos: “Estuve a punto de golpear a mi novia y esta línea me calmó”: los impactantes testimonios de los hombres que llaman a este número telefónico en Bogotá cuando se ponen agresivos

Después de la pelea, la escena parecía sacada de una película de terror: pedazos de vidrio de todos los tamaños desperdigados por el suelo de la sala, paredes y cortinas untadas de sangre. Ringo, la mascota de la casa, tirado en una esquina, herido en las patas después de pisar algunos de los cristales. Una mujer, llorando desconsolada en uno de los cuartos, abrazada a su hijo de solo 3 años. Y un hombre, teléfono en mano, que no hallaba palabras para explicar todo lo que su furia había desatado.

Era lunes en la mañana y la noche anterior Argemiro había estado en un billar del barrio Brazuelos de Santodomingo, en Ciudad Bolívar, al sur de Bogotá, celebrando el triunfo de su equipo de fútbol. Los recuerdos lúcidos le llegan hasta ahí. “Lo que me contaron un par de amigos luego es que me dejaron en mi casa, casi a las cinco de la mañana, y que entré casi arrastrado por la borrachera, pero no recuerdo nada”.

Rubiela sí. Su novio, Argemiro, un mecánico que la conquistó hace ochos año con canciones del Binomio de Oro y le prometió “vida humilde pero feliz”, había hecho lo de siempre: llegar a la casa pasado de tragos –“en los peores días se puede tomar él solo una paca de cervezas”–, pidiendo comida y lanzando gritos porque, según él, “la casa está desordenada y huele mal”.

Los hombres pueden llamar a esta línea telefónica y desahogarse. - Foto: Getty Images

Pero, relata Rubiela, nada había sido igual a lo vivido esa madrugada de julio. “Era como ver a una persona poseída. ‘Estampillaba’ vasos y botellas de vidrio contra el suelo, que porque alguien le había contado dizque ‘la verdad’, que yo estaba de moza de un vecino. Casi tumba la puerta de la pieza donde me encerré con el chino, que no paraba de gritar asustado. Creo que no la tumbó finalmente de lo borracho que estaba y porque él mismo se había cortado una mano con una de las botellas”.

Sería una vecina quien lograría, luego de varias horas, entrar a la vivienda, junto con su esposo, mientras Argemiro no dejaba de lanzar insultos. Fue en ese momento que ella recordó que en su barrio habían hablado de una línea de atención para hombres con problemas emocionales, creada por el Distrito. Llamó y puso a Argemiro al teléfono. El resto es una historia que, por fortuna, no terminó en tragedia.

“Estuve a punto de golpear a mi novia y esta línea me calmó”, asegura ahora este boyacense de 46 años, que enviudó hace 18, pero al poco tiempo encontró en Rubiela una nueva oportunidad para crear un hogar.

La línea se llama Calma. Fue creada por el Distrito en 2020 y, tal como lo explica Catalina Valencia, secretaria de Cultura de Bogotá, se trata de una “estrategia de cultura ciudadana, un espacio de asesoría y acompañamiento para hombres que se encuentran en crisis emocionales. Busca contribuir en la prevención de la violencia de pareja, intrafamiliar y de las exparejas como parte de la transformación de las masculinidades de la ciudad y sobre cómo darle manejo a lo que sienten”.Hasta el momento, Calma ha recibido 15.000 llamadas y se han realizado 3.121 sesiones de acompañamiento psicoeducativo a hombres mayores de 18 años.

En cada sesión, un equipo de psicólogos presenta estrategias para que los hombres adquieran herramientas en aspectos en los que la sociedad suele educarlos muy poco: la administración de las emociones, la resolución pacífica de conflictos, el manejo de los duelos por rupturas de pareja, la comunicación interpersonal o el control de los celos. Celos como los que experimentó y sufrió hasta hace unos meses Jairo Álvarez, un contador cucuteño de 31 años que cayó en una profunda depresión después de que su novia lo dejara para siempre, harta de sus reclamos excesivos e injustificados.“No es fácil que uno le cuente a un extraño sus sentimientos. Pero sentía un agobio muy grande y quise quitarme la vida varias veces.

Los hombres pueden contar sus historias y posibles problemas por temas de celos. - Foto: Getty Images / Yaowarat Boonyarattaphan / EyeEm

Lo duro es que me costó entender que yo había sido el causante de la ruptura porque siempre había creído que celar a alguien era amar a alguien. Que eso era normal, como también normal que ella me dejara revisar su celular y ver sus conversaciones. Yo decía: cuando hay amor, uno no tiene por qué ocultar cosas. Qué problema hay”, relata Jairo, quien asegura que encontró en la línea Calma una asesoría que lo hizo ver sus errores, entender que padecía de dependencia emocional “y, sobre todo, por qué había fracasado tanto en mis noviazgos producto de mi inseguridad”.

“Hubiera querido haber tenido la valentía de llamar antes. Le habría evitado a ella mucho sufrimiento, como esa noche en que después de ver el comentario de un amigo suyo en su Instagram creí que me engañaba y le tiré el celular por un balcón, de la pura rabia. Ese día, ella casi se cae también por intentar evitar que el celular cayera. Imagínate quedar con la amargura de por vida de haber causado una tragedia por celos. Fue la noche más amarga de mi vida”.

En la línea, agrega la secretaria de Cultura, los usuarios encuentran atención de lunes a viernes de 7 de la mañana a 10:30 de la noche, y los fines de semana de 8 de la mañana a 10:30 de la noche.

Este espacio lo valora el famoso psicólogo Walter Riso, quien reconoce en SEMANA que culturalmente a los hombres se les ha enseñado que no está bien hablar de sus sentimientos y emociones para no demostrar debilidad. “Es un problema de machismo profundo”, asegura el especialista argentino.

Llamando a esta línea los hombres han salvado matrimonios. - Foto: GettyImages/iStock/Gan Chaonan

“Porque el hombre no llora, el hombre hace la guerra, si expresa ternura se dice que tiene orientaciones homosexuales. Eso nos lo repiten desde niños, pero hay una nueva masculinidad que está cambiando esas ideas, especialmente en los países más desarrollados. Porque lo que uno ve en consulta es que el 75 por ciento de los pacientes son mujeres, los hombres son más reacios a buscar ayuda”. Lo cree Jesús Erney Zorrilla, un comerciante paisa que se resistió por meses a los clamores de su esposa de buscar ayuda en Calma.

“En mi casa tenemos tres hijos a los que siempre les enseñé a portarse como machos. Eso fue lo que me enseñaron, a ser un proveedor y que el lugar de la mujer era su casa. Hoy no me siento orgulloso de eso, ni de decir que durante mucho tiempo golpeaba a mi esposa cuando llegaba con tragos y que no quise que ella estudiara. ¿Para qué si yo le pago todo?, decía. Pero una noche uno de mis hijos me golpeó por defender a la mamá”, relata Jesús.

Temiendo que su hogar se fuera al abismo, le hizo caso a su esposa y llamó a la línea. “Al comienzo me negaba a creer que el del problema era yo. Pero fue un primer paso; eso me dio otra perspectiva y luego busqué terapia con un especialista. Aún me faltan por cambiar muchas cosas, es que no es fácil cambiar lo que uno ha sido toda la vida”, señala.

Para Riso, esta línea es valiosa en un país que tiene cifras alarmantes de violencia de género. Según el Instituto Nacional de Medicina Legal, en 2022 cada ocho horas fue asesinada una mujer y cada hora son víctimas de violencia intrafamiliar o sexual. La misma fuente mostró que, entre enero y octubre de ese año, 827 mujeres fueron asesinadas y 58.117 sufrieron violencia intrafamiliar o han sido abusadas sexualmente. En enero, la Fundación Feminicidios Colombia contabilizó al menos 23 casos y, en lo corrido de 2023, un total de 57.

Estas cifras son la punta del iceberg, ya que existe un alto subregistro debido a que muchas víctimas no reportan sus agresiones por temor, falta de información o porque no se reconoce la violencia como algo que deba ser denunciado. Es más bien una situación que las víctimas consideran vergonzante y tratan de ocultar.Lo sabe bien Argemiro, al que aún se le quiebra la voz cuando recuerda la noche de terror que le hizo vivir a su familia esa madrugada. Hoy agradece que la vida y su esposa le dieron “una segunda oportunidad”.