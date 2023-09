Aterrador: disidencias de las Farc tenían listas 250 minas antipersona para atacar a la fuerza pública en Nariño

La escalada terrorista de las disidencias de las Farc que buscan la ‘paz total’ no se detiene en el país, según las Fuerzas Militares. La autoridad reveló que en las últimas horas fueron encontradas 250 minas antipersona que estaban listas para ser instaladas en zona rural del municipio de Tumaco, en el departamento de Nariño.

“Las Fuerzas Militares tras una minuciosa búsqueda sobre la espesa vegetación, lograron localizar el depósito ilegal de explosivos, en donde los criminales escondían las minas antipersonal. Allí fueron hallados en medio de tierra con bolsas plásticas con el fin de que no fueran detectados por los pobladores dedicados a trabajar la tierra y cultivar palma en toda la región del litoral Pacífico nariñense”, indicaron desde el Comando General de las Fuerzas Militares.

“Son una empresa criminal dedicada al narcotráfico”, dijo el general Federico Mejía, comandante del comando específico del Cauca

Sobre los campos minados de las disidencias señaló que, “es una cosa aterradora, no lo ha vivido ningún país del mundo, los explosivos no están siendo determinados por los caninos y pasan por encima. Hasta el momento, llevamos 591 artefactos explosivos solo en el Cañón del Micay; tenemos áreas de 100 metros cuadrados en donde hemos desactivado 50 minas, esto es una cosa loca y se requiere la atención mundial, porque no puede ser que unas estructuras que están allá en un proceso de negociación continúen sembrando los caminos, los valles y las veredas, afectando a las comunidades. Ya tenemos la muerte de dos personas por la instalación de minas indiscriminada”.