Aumentan recompensa tras el asesinato de Rogers Mauricio Devia, coordinador de la campaña de Abelardo de la Espriella

El asesinato del exalcalde de Cubarral, Rogers Mauricio Devia Escobar, ocurrido en la noche del pasado viernes, y del exsecretario de Gobierno Éder Fabián Cardona, llevaron a las autoridades en el Meta a tomar medidas urgentes para garantizar la seguridad en el departamento.

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Durante un consejo extraordinario de seguridad, liderado por la gobernadora del Meta, Rafaela Cortés, las autoridades definieron las nuevas acciones operativas, investigativas y preventivas para avanzar en el esclarecimiento del asesinato del exalcalde de Cubarral Rogers Mauricio Devia Escobar y del exsecretario de Gobierno Éder Fabián Cardona.

Entre las principales decisiones adoptadas se anunció el fortalecimiento de operaciones conjuntas entre el Ejército y la Policía Nacional en corredores estratégicos y zonas rurales priorizadas.

También se incrementarán los controles viales y patrullajes permanentes, se ampliarán las capacidades de inteligencia e investigación criminal y se reforzará la presencia institucional en municipios con mayores alertas de seguridad.

Se intensificarán las acciones preventivas y de control territorial en distintos municipios del departamento y se reforzará la vigilancia y el monitoreo sobre posibles riesgos a líderes políticos, sociales y comunitarios.

Aumentan recompensa por asesinato de Rogers Mauricio Devia

La gobernadora del Meta, Rafaela Cortés, anunció un aumento en la recompensa que se ofreció este sábado para buscar esclarecer el asesinato del coordinador de la campaña de Abelardo de la Espriella.

La recompensa subió de 50 millones a 100 millones de pesos, luego de que los alcaldes del Alto Ariari anunciaran un aporte adicional de otros 50 millones para fortalecer esta medida.

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Cortés también explicó que la Fiscalía General de la Nación designó fiscales especializados e investigadores que se dedicarán solo al esclarecimiento de los asesinatos de Devia Escobar y Éder Fabián Cardona.

“La seguridad seguirá siendo una prioridad absoluta de esta administración. El Meta no va a ceder ante la criminalidad ni ante quienes pretenden generar miedo o intimidar a nuestras comunidades”, señaló la gobernadora tras el consejo extraordinario de seguridad.

La mandataria departamental hizo un llamado a la ciudadanía a mantener la calma, acudir únicamente a la información oficial y no difundir versiones no verificadas que puedan generar desinformación o afectar el desarrollo de las investigaciones.

Entre las principales conclusiones que dejó el consejo de seguridad, también se resaltó que el Ejército recibirá 12 motocicletas entregadas por la gobernación para reforzar patrullajes rurales y puestos de control.