“Aún falta que Garavito adhiera al Pacto Histórico”: María Fernanda Cabal sobre ‘Petrovideos’

María Fernanda Cabal se despachó en Twitter en contra del Pacto Histórico, luego de que SEMANA revelara una serie de videos, que ya se conocen como Petrovideos, en los que se evidencian las estrategias del petrismo para desacreditar a varios de sus contendores políticos, tanto de derecha como del centro.

Luego de escuchar a Roy Barreras decir que tenía conocimiento de las visitas realizadas por miembros de su propia colectividad a la cárcel La Picota, en Bogotá, para reunirse con extraditables, Cabal no desaprovechó la oportunidad para lanzar algunas pullas en contra del petrismo en redes sociales.

En primer lugar, volvió a mencionar el nombre de Luis Alfredo Garavito, uno de los mayores violadores y asesinos de niños no solo de Colombia sino del mundo, asegurando que es la única pieza que le falta al Pacto Histórico entre su grupo de simpatizantes.

“Insisto en que aún falta que Garavito adhiera al Pacto Histórico”, dijo Cabal en Twitter.

Insisto en que aún falta que Garavito adhiera al Pacto Histórico. — María Fernanda Cabal (@MariaFdaCabal) June 9, 2022

Luego de este mensaje, les preguntó a sus seguidores si estarían dispuestos a dar su voto a un hombre (Gustavo Petro), cuya campaña negocia con presos a cambio de “perdón social”.

“¿Votarían por un pacto que manda emisarios a prometerles a los narcos que no serán extraditados? ¿A cambio de qué hacen tal oferta? ¿Qué nos sorprende de los videos del Pacto? Lo único “histórico” en la extrema izquierda son las mentiras”, expresó la congresista del Centro Democrático.

Por último, se mostró sorprendida al asegurar que “hay una campaña donde hay más prontuarios que hojas de vida”, dando a entender que se refería al equipo de Gustavo Petro.

🚨 ¿Votarían por un pacto que manda emisarios a prometerles a los narcos que no serán extraditados? ¿A cambio de qué hacen tal oferta?



El #PactoDeLaPicota es un aquelarre pic.twitter.com/I3H9OayG1b — María Fernanda Cabal (@MariaFdaCabal) June 9, 2022

Las ‘embarradas’ de Roy Barreras

Las declaraciones de Roy Barreras son tácitas en cuanto al plan que estaba liderando para desprestigiar a los contrincantes de Petro, especialmente a Sergio Fajardo y Alejandro Gaviria, quienes lucharon por la candidatura de la coalición Centro Esperanza, misma que finalmente ganó Fajardo el pasado 13 de marzo.

“Acción política clara. Pensemos tácticamente si hay que dividir o no al centro, si esto sirve de algo, coger al abandonado Fajardo y traerlo, o más bien nos damos de frente contra Alejandro Gaviria (…) Decidan qué hacer, nosotros estamos listos para ir a la batalla”, dijo Barreras en uno de los videos.

Sin embargo, lo que más ha conmocionado al país es el hecho de que el senador sabría de las visitas que realizaron miembros del equipo de Petro a La Picota, incluso antes de que esta polémica se hiciera popular.

“Eduardo (se refiere a Eduardo Noriega, quien fue funcionario de la Alcaldía de Petro), hay visitas a las cárceles, al pabellón de extraditables, de gente del Pacto Histórico ofreciéndoles la no extradición a los extraditables (…). En los pabellones se reunieron (inaudible)… Le doy los datos y los nombres ahora, eso lo van a sacar pronto, hay que estallarlo, les decía yo ahora como cuando tú estallas controladamente un explosivo (…) la campaña tiene que advertir y descalificarlo y no salir a dar explicaciones, no es que la persona que fue, es que quería decir otra cosa, es que la extradición es una cosa neocolonial y no sé qué mierdas, no, no, no”, se le escucha decir a Barreras en otra grabación, y aunque no aparece en la pantalla de la videollamada en la que participaba, sí se puede reconocer su voz.

Por último, también es importante mencionar que entre las fichas clave con las que quería hacerse el Pacto Histórico para su campaña estaba el exvicepresidente Germán Vargas Lleras, con quien, según nuevamente Barreras, ya se había adelantado algunos diálogos.

“No sé (…), ahí sí me declaró ausente y carente de información (...). La última reunión que tenía, y Temistocles ―Tito― debe saber más, es que Vargas hizo una especie de acuerdo con él, de que frenaba la adhesión a Fico y dejaba en libertad a la gente de Cambio Radical”, indicó.