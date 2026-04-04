Autoridades intensifican operativos contra alias Primo Gay, tras atentado en Briceño, Antioquia

Las autoridades militares y de policía intensificaron las acciones en contra de alias Primo Gay, uno de los cabecillas de la estructura 36 de las disidencias de las Farc de alias Calarcá, que sería la responsable del atentado con una moto bomba en Briceño Antioquia.

Los hombres de Calarcá fueron los responsables del ataque terrorista en Briceño, dijo la Gobernación de Antioquia. Foto: Explosión: @AndresJRendonC / Calarcá: Semana

De acuerdo con el secretario de de seguridad de Antioquia, el general retirado, Luis Eduardo Martínez, alias Primo Gay estaría detrás de este atentado. Explicó que la acción criminal obedecería a una respuesta a las acciones ofensivas de la fuerza pública en su contra.

Alias Primo Gay, de acuerdo con el general Martínez, es un subordinado de alias Calarcá, jefe principal de las disidencias de las Farc que se encuentran en negociación con el gobierno nacional dentro del proyecto de Paz Total.

“Ellos (disidencias) no respetan absolutamente nada y esto se debe simplemente para liberar presión por las constantes operaciones que se llevan a cabo en el territorio, porque la orden que hay del ministro de la Defensa Nacional es capturar o dar de baja a este sujeto alias Primo Gay”, indicó el Secretario de Seguridad de Antioquia.

Atentado en Briceño, habría sido organizada por Néider Yesid Puñates, alias “Primo Gay”. Foto: Tomada de redes sociales.

Así mismo indicó que la tragedia pudo ser mayor. “Afortunadamente, no sucedió más de lo que hubiese podido suceder con esa procesión que estaba en curso y tengo entendido que el sacerdote del pueblo que presidía animó a la comunidad a continuar con la procesión”, indicó el general Martínez.

El general retirado, Luis Eduardo Martínez, acusó a las disidencias de Calarcá del atentado en Briceño. Foto: Juan Carlos Sierra

Por último indicó que se hará un consejo de seguridad para adoptar medidas tras la acción criminal. “Nosotros vamos a hacer un Consejo de Seguridad con todas las autoridades de seguridad y de justicia y organismos de control precisamente para hacer un análisis de la situación que sucedió para mirar qué cantidad de explosivos se utilizó”, dijo. Es de recordar que pese a las acciones criminales de Calarcá y sus hombres, el gobierno nacional los mantiene el proyecto de Paz Total.