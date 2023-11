Autoridades se encuentran verificando si hay personas desaparecidas tras robo a Juan Pablo Raba en los cerros de Bogotá

En medio del robo se presentó un forcejeo con los asaltantes, según confirmaron las autoridades, donde el actor salió con algunos golpes en su cara. A estos sujetos no les importó que en el lugar estuvieran presentes los menores de edad y atacaron al reconocido actor despojándolo de sus pertenencias.

“Hola, hola, tal vez esta es la historia que uno no quisiera poner, pero bueno, me asaltaron, estaba con mis hijos en la montaña, estaba caminando, y cinco personas nos asaltaron, me quitaron el teléfono, el reloj, mis alianzas de matrimonio. Estamos bien, afortunadamente”, dijo Raba en su publicación de Instagram.