Bambi, la perrita víctima del atentado a una estación de Policía en zona rural de Jamundí, que perdió sus 7 cachorros

Un nuevo ataque se registró contra las autoridades el pasado miércoles, 8 de junio, en el corregimiento de Robles, en Jamundí, Valle del Cauca, según informó la Policía Metropolitana de Cali; en el que resultó herida Bambi, una perrita criolla que estaba embarazada y se encontraba en el sector.

Según Julia, dueña de la canina, después de la explosión tuvo que dejar a sus niños en una esquina mientras recogía a la mascota en la estación, encontrándose con la mala noticia que Bambi había sido víctima del impacto de la onda explosiva, esquirlas que le produjeron la pérdida de los siete cachorros que estaba esperando.

“Cuando yo pasé, los policías me estaban diciendo ‘muévase, muévase que la necesitamos. Lo que pasa es que su perrita fue la que sufrió el atentado, deje los niños en la casa y se devuelve por ellos’ y no pues yo los dejé ahí en una esquinita con una vecina y me fui a ver la perrita que estaba dentro de la estación de Policía”, le contó Julia a Caracol.

Se conoció que la perrita presentaba una lesión de consideración en los intestinos y el riñón, por lo que tuvo que ser intervenida quirúrgicamente. De momento, el veterinario que atendió a Bambi, informó que su pronóstico es reservado.

Cabe recordar que hombres a bordo de un vehículo tipo camioneta habrían accionado una carga explosiva contra la subestación de Policía de esa población.

De acuerdo con la información otorgada por las autoridades, esta acción terrorista no dejó uniformados lesionados. Se reportaron daños estructurales en ventanas y vidrios.

El terrible hecho fue confirmado por el alcalde de Jamundí, Andrés Felipe Ramírez. “Se presentaron daños materiales tras la explosión. Estamos articulados con la Policía y el secretario de Seguridad y Convivencia Ciudadana, Camilo Murcia, para adelantar las investigaciones”, escribió.

Atención.



Hace aproximadamente 50 minutos se presentó un hecho en el corregimiento de Robles donde personas desconocidas arrojaron una granada contra la estación de Policía. Por fortuna no se registran pérdidas humanas, tampoco uniformados ni civiles heridos. — Andrés Felipe Ramírez (@FelipRamirez_) June 9, 2022

Ramírez se dirigió a Robles para atender la situación, expresando que es un hecho que lamenta y repudia. “Toda la institucionalidad está al frente para que no se vuelva a presentar algo así. Lo que vamos a buscar con la Policía y el Ejército, es poder rodearlos, generar mayores capacidades”, aseguró.

Las autoridades aseguraron que este hecho se encuentra en investigación. “Un grupo especial conformado por unidades de operaciones especiales, investigación judicial e inteligencia, se encuentran en el lugar adelantando las investigaciones correspondientes para la individualización, ubicación y captura de los responsables de este ataque”, afirmaron.

Finalmente, indicaron que la institución condena el ataque contra la Policía y hace un llamado a la ciudadanía a aportar información que contribuya a la localización de los responsables de este ataque.

“Lo pueden hacer comunicándose al celular 3116253670, a la Línea de Emergencia 123 o 156 de la Red de Cooperantes, en donde se garantiza completa confidencialidad”, concluyeron.

Palmira registra 20 días consecutivos sin homicidios

La Alcaldía de Palmira informó que el municipio completó 20 días sin homicidios, cifra que no había registrado esa zona del país desde hace 17 años.

“Este resultado se produce gracias a la operatividad de las autoridades, que permitieron la desarticulación de más de seis bandas delincuenciales este año y la captura de dos cabecillas de grupos criminales”, indicó Óscar Escobar, alcalde de Palmira.

De otro lado, esto también obedece, según la administración municipal, al trabajo articulado de la administración con las diferentes autoridades responsables de la seguridad en el municipio; Policía, Ejército Nacional, Fiscalía y CTI y al aumento de la presencia institucional en la zona urbana y en corregimientos como Matapalo, Palmaseca y Rozo (Valle del Cauca).

“Mayo fue el segundo mes con las cifras más bajas en homicidios desde hace 17 años. Sacamos definitivamente al municipio de las ciudades más peligrosas del mundo. Esto se logró gracias a los operativos que permitieron desarticular tres bandas delincuenciales, por eso, hacemos un llamado a la comunidad para que nos haga llegar la información que nos permita continuar con el trabajo por una ciudad mucho más segura”, invitó Escobar.

En lo corrido de este año, las bandas delincuenciales que operaban en esta zona y que se han desarticulado son: Los Conejos, El Dominio, Los San, Los Flacos, entre otros.

Recientemente, se logró la captura de Neftalí Hurtado Rivas, alias Neftalí, y Juan David Ortiz Ospina, alias 3000, cabecillas del grupo delincuencial organizado La Piedra y exintegrantes de la banda criminal Los 300, responsables de varios homicidios, hurtos y actividades de microtráfico en el sector urbano y rural de Palmira.

“Diariamente, la Secretaría de Seguridad y Convivencia analiza los resultados del monitoreo de las 523 cámaras del Circuito Cerrado de Televisión. Además, se ha fortalecido el mantenimiento de las alarmas comunitarias, pues esta administración ha logrado la instalación de 45, consiguiendo la verificación de la funcionalidad de estas y de las 122 instaladas con anterioridad”, informaron desde esta dependencia.

Por último, la alianza con Compromiso Valle permitió que la estrategia de Prevención Social de la Violencia, Paz y Oportunidades de la Alcaldía de Palmira beneficiara a 266 jóvenes de zonas vulnerables con la generación de ingresos, el emprendimiento para el desarrollo y la paz y la construcción de confianza entre los jóvenes y los empresarios de la región para contribuir a la reducción de los niveles de violencia en los territorios.