Bogotá

Bogotá bajo cielo nublado: Ideam e Idiger advierten lluvias de variada intensidad en la capital

El pronóstico oficial anticipa una jornada con precipitaciones durante la tarde y la noche, temperaturas frescas y condiciones nubosas persistentes.

GoogleSiga las noticias que marcan la agenda del país en Discover y manténgase al día

Margarita Briceño Delgado

Margarita Briceño Delgado

17 de febrero de 2026, 7:16 a. m.
El clima en la capital estará marcado por cielo cubierto y probabilidad de lluvias a lo largo de la jornada.
El clima en la capital estará marcado por cielo cubierto y probabilidad de lluvias a lo largo de la jornada. Foto: Getty Images/iStockphoto

Bogotá enfrentará una jornada marcada por cielo mayormente nublado y probabilidad de lluvias en distintos sectores de la ciudad, según el más reciente reporte del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) y el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (Idiger).

Ideam pronostica aumento de lluvias en gran parte del país durante esta semana del 16 y el 20 de febrero; hay alerta en Córdoba

Lluvias en la tarde y noche marcarán el panorama en la capital

De acuerdo con el pronóstico del convenio Ideam-Idiger, durante la madrugada predominaron condiciones secas en la ciudad, aunque se registraron lluvias ligeras puntuales en el norte y suroriente, con una temperatura mínima cercana a los 10 grados centígrados.

Para la mañana se espera cielo de mayor a parcialmente nublado, con posibilidad de precipitaciones leves hacia el final de la jornada matutina.

Durante la tarde, las autoridades meteorológicas prevén un aumento en la probabilidad de lluvias de variada intensidad, con mayor incidencia en sectores del occidente y centro-oriente de Bogotá.

Bogotá

Joven salió de su casa hacia la universidad y apareció muerto en Gachancipá: su mamá habló y contó lo que le dijo

Medellín

Fico Gutiérrez arremete con todo contra Petro y el ministro de Salud por muerte del niño Kevin: “Miserable”, “no tienen perdón de Dios”

Nación

Impactante video: conductor de carro abrió la puerta, hizo caer a motociclista y tractomula lo mató en Guaduas, Cundinamarca

Nación

Pronóstico del clima para hoy 17 de febrero: IDEAM advierte escenario crítico por lluvias e incendios en Colombia

Medellín

Ideam pronosticó cómo estará el clima en Medellín este martes, 17 de febrero: habrá condiciones nubladas y lluvias

Medellín

Exclusivo: sacerdote que protagonizó pelea con monjas en santuario de la virgen en Antioquia es investigado y podría ser expulsado de su iglesia

Medellín

UNGRD anuncia instalación de dos puentes modulares para aliviar la movilidad entre Necoclí y San Juan de Urabá y Arboletes

Medellín

Estas son las vías con mejor conexión vial entre el oriente de Antioquia y el Valle de Aburrá

Barranquilla

Tiroteo en pleno carnaval de Barranquilla deja turistas extranjeros heridos: ataque en discoteca desata pánico y alarma por seguridad

Cali

Estos son los cruces más peligrosos de Cali: vea las zonas con mayor accidentalidad

En la noche, se anticipa la persistencia de lluvias ligeras, acompañadas de cielo mayormente cubierto, en especial en el occidente y sur de la ciudad.

Las autoridades meteorológicas prevén precipitaciones de variada intensidad en sectores del occidente y centro-oriente de la capital.
Las autoridades meteorológicas prevén precipitaciones de variada intensidad en sectores del occidente y centro-oriente de la capital. Foto: Getty Images

Temperaturas frescas y condiciones nubosas persistentes

El pronóstico oficial indica que la temperatura máxima en Bogotá alcanzaría cerca de los 19 grados centígrados, mientras que las mínimas se mantienen en torno a los 10 grados.

Esto refleja el comportamiento típico del clima de la sabana durante episodios de alta nubosidad y lluvias intermitentes.

Las autoridades recomiendan a la ciudadanía mantenerse informada a través de los boletines oficiales del Ideam y el Idiger.

De igual manera, es importante tomar precauciones ante posibles encharcamientos, reducción de visibilidad y afectaciones en la movilidad durante las horas de lluvia.

El comportamiento atmosférico en Bogotá se enmarca en un contexto nacional de incremento de precipitaciones en varias regiones del país, lo que refuerza la necesidad de monitorear las condiciones meteorológicas.

Pronóstico del clima para hoy 17 de febrero: IDEAM advierte escenario crítico por lluvias e incendios en Colombia

El Ideam señala que este patrón de nubosidad y lluvias está asociado a la interacción de sistemas atmosféricos que favorecen la formación de nubes de desarrollo vertical sobre la sabana de Bogotá.

Esto puede generar episodios de lluvia súbita, ráfagas de viento y descenso temporal de la temperatura.

En este contexto, las autoridades distritales recomiendan especial precaución en vías principales y zonas propensas a encharcamientos, así como planificar los desplazamientos teniendo en cuenta posibles afectaciones en la movilidad urbana.

Es necesario que los bogotanos continúen adoptando medidas preventivas para reducir riesgos asociados a las lluvias urbanas.

Más de Nación

Tribunales de Cundinamarca y Bogotá D C

Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial emite fuerte pronunciamiento y pide “respetar” las decisiones de la justicia

Este fue el joven hallado muerto en extrañas circunstancias.

Joven salió de su casa hacia la universidad y apareció muerto en Gachancipá: su mamá habló y contó lo que le dijo

Fico Gutiérrez arremetió contra el presidente y el ministro de Salud por la muerte del niño Kevin Acosta

Fico Gutiérrez arremete con todo contra Petro y el ministro de Salud por muerte del niño Kevin: “Miserable”, “no tienen perdón de Dios”

Este es el momento en el que se registra el terrible accidente de tránsito.

Impactante video: conductor de carro abrió la puerta, hizo caer a motociclista y tractomula lo mató en Guaduas, Cundinamarca

Nubes de tormenta se acercan a Austin y San Antonio en medio de alertas por lluvias intensas.

Pronóstico del clima para hoy 17 de febrero: IDEAM advierte escenario crítico por lluvias e incendios en Colombia

Lluvias en Medellín.

Ideam pronosticó cómo estará el clima en Medellín este martes, 17 de febrero: habrá condiciones nubladas y lluvias

Padre Julián David Maldonado, de la Prelatura Apostólica Verbum Domini, tuvo una discusión con una monja en Guarne, Antioquia.

Exclusivo: sacerdote que protagonizó pelea con monjas en santuario de la virgen en Antioquia es investigado y podría ser expulsado de su iglesia

UNGRD anuncia la instalación de dos puentes modulares en Necoclí y San Juan de Urabá para aliviar los daños causados por las inundaciones.

UNGRD anuncia instalación de dos puentes modulares para aliviar la movilidad entre Necoclí y San Juan de Urabá y Arboletes

En la sede de la Agencia Nacional de Tierras se registraron bloqueos protagonizados por comunidades afrodescendientes durante el desarrollo de una jornada de protesta.

Así fueron los momentos de tensión que vivieron más de 1.200 empleados que fueron ‘secuestrados’ en sus oficinas por afros y campesinos del Cauca

Noticias Destacadas