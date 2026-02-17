Bogotá enfrentará una jornada marcada por cielo mayormente nublado y probabilidad de lluvias en distintos sectores de la ciudad, según el más reciente reporte del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) y el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (Idiger).

Lluvias en la tarde y noche marcarán el panorama en la capital

De acuerdo con el pronóstico del convenio Ideam-Idiger, durante la madrugada predominaron condiciones secas en la ciudad, aunque se registraron lluvias ligeras puntuales en el norte y suroriente, con una temperatura mínima cercana a los 10 grados centígrados.

Para la mañana se espera cielo de mayor a parcialmente nublado, con posibilidad de precipitaciones leves hacia el final de la jornada matutina.

Durante la tarde, las autoridades meteorológicas prevén un aumento en la probabilidad de lluvias de variada intensidad, con mayor incidencia en sectores del occidente y centro-oriente de Bogotá.

En la noche, se anticipa la persistencia de lluvias ligeras, acompañadas de cielo mayormente cubierto, en especial en el occidente y sur de la ciudad.

Las autoridades meteorológicas prevén precipitaciones de variada intensidad en sectores del occidente y centro-oriente de la capital.

Temperaturas frescas y condiciones nubosas persistentes

El pronóstico oficial indica que la temperatura máxima en Bogotá alcanzaría cerca de los 19 grados centígrados, mientras que las mínimas se mantienen en torno a los 10 grados.

Esto refleja el comportamiento típico del clima de la sabana durante episodios de alta nubosidad y lluvias intermitentes.

Las autoridades recomiendan a la ciudadanía mantenerse informada a través de los boletines oficiales del Ideam y el Idiger.

De igual manera, es importante tomar precauciones ante posibles encharcamientos, reducción de visibilidad y afectaciones en la movilidad durante las horas de lluvia.

El comportamiento atmosférico en Bogotá se enmarca en un contexto nacional de incremento de precipitaciones en varias regiones del país, lo que refuerza la necesidad de monitorear las condiciones meteorológicas.

El Ideam señala que este patrón de nubosidad y lluvias está asociado a la interacción de sistemas atmosféricos que favorecen la formación de nubes de desarrollo vertical sobre la sabana de Bogotá.

Esto puede generar episodios de lluvia súbita, ráfagas de viento y descenso temporal de la temperatura.

En este contexto, las autoridades distritales recomiendan especial precaución en vías principales y zonas propensas a encharcamientos, así como planificar los desplazamientos teniendo en cuenta posibles afectaciones en la movilidad urbana.

Es necesario que los bogotanos continúen adoptando medidas preventivas para reducir riesgos asociados a las lluvias urbanas.