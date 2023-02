El futbolista, uno de los principales refuerzos para esta temporada, no estuvo con el club Embajador en la gira que se hizo por Estados Unidos. El técnico Alberto Gamero aseguró en su momento que se trataba de un tema familiar.

Buenas noticias para Millonarios, el delantero Leonardo Castro no tiene procesos judiciales y puede jugar la Copa Libertadores

Leonardo Fabio Castro sí podrá viajar con Millonarios para disputar el encuentro que se disputará el próximo jueves 23 de julio en contra de la Universidad Católica, de Ecuador, como parte de la fase previa de la Copa Libertadores.

El delantero, uno de los refuerzos más sonados del cuadro Embajador, para la presente temporada, resolvió el proceso judicial que tenía y el cual, según medios deportivos especializados, habría sido el principal motivo por el que no viajó con sus compañeros a los encuentros de preparación en los Estados Unidos a comienzos del presente año.

Leonardo Castro fue protagonista en la victoria de Millonarios en Pereira. Foto: Millonarios F.C. - Foto: Foto: Millonarios F.C.

En esa oportunidad, tras ser consultado por los periodistas, Alberto Gamero, técnico de Millonarios, aseguró que Castro no iba a estar disponible en los partidos, siendo baja a última hora, por un asunto familiar.

Tras conocer estas declaraciones, el comunicador Marino Sánchez, aseguró que el delantero no podía salir de territorio colombiano por una demanda de alimentos que tiene en su contra, situación que además le habría impedido fichar con clubes extranjeros que lo pretendían tras su buena temporada en el Pereira, en la que logró el campeonato en la Liga Betplay del segundo semestre del 2022, logrando así su primera estrella.

Castro fue el autor del gol para el Pereira - Foto: Dimayor

“No puede salir del país (...) Él tenía una oferta de México y no pudo hacerla a raíz de eso. Es un problema familiar, una demanda de alimentos. Una demanda que tiene con una ex, a raíz de eso no puede salir del país”, aseguró el periodista. Esta información, nunca fue confirmada por el delantero, su círculo cercano, representes o el equipo capitalino.

Leonardo Castro le anotó a su exequipo en la victoria azul. Foto: Twitter Millonarios F.C. - Foto: Foto: Twitter Millonarios F.C.

Tras hacer una revisión en la página de la Rama Judicial se constató que en efecto existe una demanda en contra del delantero. Sin embargo, el juzgado octavo de familia de Medellín ya notificó a las autoridades migratorias que no existe ningún tipo de restricción para que el futbolista salga del país. Fuentes cercanas indicaron que el 3 de agosto de 2020 inició un proceso judicial contra Castro tras una demanda por alimentos presentada por la madre de sus hijos. En el trámite el despacho judicial anteriormente citado impuso una medida cautelar que le impedía salir del país por el periodo de dos años.

Demanda contra el delantero de Millonarios, Leonardo Castro. - Foto: Captura de pantalla

Sin embargo, tras llegar a un acuerdo de cumplimiento, el 23 de septiembre de 2020 -como reza en las actuaciones consignadas en la página de la Rama Judicial- el proceso finalizó por el pago total de la obligación económica. Sin embargo, las medidas cautelares se extendieron por dos años, es decir, hasta el 23 de septiembre del 2022. El juzgado dejó constancia de todas estas actuaciones y fijó los respectivos estados y notificaciones a Migración Colombia y las centrales de riesgo.

Demanda contra Leonardo Castro. - Foto: Cortesía

El pasado 28 de enero, Castro debutó con dos goles, irónicamente, ante su antiguo equipo en el estadio Hernán Ramírez Villegas, de la capital de Risaralda. El delantero recibió varias críticas por celebrar las anotaciones, sin embargo, recibió el apoyo de todos sus compañeros y cuerpo técnico quienes alabaron su profesionalismo, capacidad de adaptación al club y respuesta en los momentos clave del encuentro.

Millonarios en la Libertadores

La Copa Libertadores 2023 dará inicio con la primera fase, en la que se enfrentan seis equipos de Bolivia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela, para que tres accedan a la segunda fase. Una vez allí, se suman dos escuadras de Brasil, Chile y Colombia, donde entran a participar Millonarios, por ser campeón de la Copa BetPlay, e Independiente Medellín, por la tabla de reclasificación.

Flamengo es el actual campeón de la Copa Libertadores - Foto: Getty Images

Después de los cruces de ida y vuelta, los ocho clasificados jugarán la fase tres para definir los últimos cuatro equipos que ingresarán a la fase de grupos.