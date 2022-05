Bus que trasladaba a 16 trabajadores de reconocido Ingenio del Valle se volcó

Un accidente de tránsito paralizó la comunidad del municipio de Pradera, Valle del Cauca, a las 5:00 a.m. de hoy, viernes 13 de mayo. Según videos que empezaron a circular en las redes sociales, se puede ver el desenlace del siniestro vial, en el que está involucrado un bus de la empresa Transvaltur, el cual se volcó en el sector La Leona, del municipio de Pradera.

Este vehículo estaba trasladando a 16 trabajadores del Ingenio Mayagüez, ubicado en el municipio de Candelaria, en el Valle, a 30 kilómetros de Cali.

Al sitio acudió a atender la emergencia el Cuerpo de Bomberos de Pradera y la Policía de ese municipio. Hasta el momento, se conoce que los 16 trabajadores, incluyendo al conductor, resultaron lesionados, algunos con traumas y laceraciones que no revisten gravedad.

Se conoce que diez personas están siendo atendidas en el Hospital San Roque de Pradera y los demás lesionados fueron trasladados a diferentes centros asistenciales de Pradera y Palmira.

El vehículo aún se encuentra volcado en el suelo, no hay paso de Pradera hacia Palmira y viceversa. Hay gran congestión vehicular, por lo que fueron habilitados policías de carretera en la zona para regular el tránsito. La Secretaría de Movilidad de Pradera habilitó un paso por un sector que es de cañales, por donde se están movilizando motocicletas y vehículos, menos autobuses de transporte público. Al parecer, un vehículo particular habría ocasionado el accidente de tránsito.

“No hay nada que lamentar, me refiero a vidas humanas perdidas, gracias a Dios no, solo hay lesionados. Estamos a la espera del reporte oficial de las autoridades de salud del municipio; fueron remitidas diez personas al Hospital San Roque de Pradera y nos apoyaron con cinco ambulancias de Palmira para llevar al resto de personas a centros asistenciales de este municipio”, indicó Roiman Guerrero Peñaranda, secretario de Movilidad de Pradera.

El funcionario también le dio un parte de tranquilidad a la comunidad sobre lo sucedido. “Dentro de poco vamos a dar vía de forma parcial. Les pido a todos que tengan paciencia, es algo que nadie espera que ocurra, además que se presentó en una hora pico, ya que todos deben presentarse en sus lugares de trabajo”, manifestó.

Por otra parte, Gerson Velasco, jefe de seguridad de la empresa Transvaltur, señaló la posible hipótesis del accidente: “El conductor me dice que él venía en su carril, pero fue invadido por un vehículo particular que venía en sentido contrario, y por evitar el impacto frontal, se desvió para no chocar de frente con el dicho vehículo. Por el momento, vamos a revisar la cámara que tiene el bus para realizar la respectiva investigación. Hasta el momento, los lesionados no tienen heridas de gravedad”, indicó.

Cali: 10 personas lesionadas en accidente de tránsito

Un choque múltiple se registró en medio de una de las vías importantes que comunican a Cali con Buenaventura, en el Valle del Cauca, el pasado 5 de abril. Las autoridades informaron que diez personas terminaron heridas, las cuales fueron llevadas a centros de atención de la zona.

Los hechos habrían tenido lugar en medio del reconocido kilómetro 18, donde los uniformados del Cuerpo de Bomberos de la capital vallecaucana asistieron para liberar a los heridos luego de que dos vehículos, una camioneta y un campero, además de dos motocicletas, se vieran involucrados en siniestro vial.

Al parecer, el accidente se habría dado luego de que uno de los vehículos involucrados invadiera el carril opuesto, por lo que enseguida habría chocado con la camioneta y las dos motocicletas. En las imágenes difundidas en redes sociales se puede ver cómo el campero arrastró la camioneta hasta la orilla del otro carril, por lo que el muro del andén habría sido el que contuvo el accidente.