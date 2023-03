Buscan a madre de bebé abandonada en un cerro de Santa Marta

La Policía metropolitana de Santa Marta se encuentra en la búsqueda de la madre de una bebé recién nacida, quien apareció abandonada en un cerro de la ciudad. El hallazgo se registró en el barrio Primero de Mayo, sur de la capital del Magdalena.

De acuerdo con las autoridades, residentes del sector encontraron a la pequeña en el cerro La Llorona y de inmediato dieron aviso a los uniformados. La menor, al parecer, aún permanecía con el cordón umbilical.

Coronel Adriana Gisela Paz Fernández, comandante Policía Santa Marta. - Foto: Policía

Agentes de la institución trasladaron a la criatura hasta el hospital Julio Méndez Barreneche, donde recibe atención médica.

“La Policía de Infancia y Adolescencia está en coordinación con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, brindando acompañamiento a la bebé”, indicó la Policía.

La coronel Adriana Gisela Paz Fernández, comandante de la Policía en Santa Marta, catalogó lo sucedido como un acto cruel y exhortó a la ciudadanía a contribuir con información que pueda esclarecer el caso y establecer el paradero de la progenitora.

Fiscalía investiga quema de gatos

Un equipo especializado del Grupo Especial para la Lucha contra el Maltrato Animal (Gelma), de la Fiscalía General de la Nación, asumió las actividades investigativas para esclarecer con rapidez la muerte de varios gatos en una casa de madera, ubicada en inmediaciones del antiguo polideportivo de Santa Marta.

El caso se registró el pasado 21 de marzo, en el sector de la calle 22 con carrera 19. El Cuerpo de Bomberos de la ciudad atendió la emergencia e indicó que fue la misma comunidad la que hizo el llamado pasadas las 12 de la noche.

“Con profunda tristeza informamos a la comunidad samaria que siendo las 12:50 de la madrugada, nuestras unidades atendieron emergencia por incendio en una estructura de madera en la calle 22 con carrera 19, la cual funcionaba como refugio para felinos”, dijeron los bomberos.

Más de 50 gatos estaban dentro del refugio que fue incinerado - Foto: Tomada de Twitter @BomberosVolSM

Aunque todavía no se tiene certeza sobre el número de gatos que resultaron incinerados, para la Fiscalía este tipo de acciones constituyen un atentado para toda la comunidad de Santa Marta.

“Pudo ser uno, cinco, diez o cincuenta, pero es un hecho gravísimo que suceda. Y no solamente que suceda, sino que se trata de una triste historia anunciada porque si los gobernantes de turno no le dan la atención necesaria a los animales vulnerables, como los que había en el polideportivo, este tipo de situaciones seguirá pasando y no solamente tendremos animales muertos, sino que es un atentado contra toda la comunidad samaria”, dijo el fiscal coordinador de Gelma, Alejandro Gaviria Henao.

“Lo que hoy le pasa a un animal el día de mañana le puede suceder a un niño, a una mujer o a una persona de la tercera edad, tenemos que cerrar filas para prevenir este tipo de violencias interrelacionadas”, aseguró el funcionario.

Fiscalía dispuso de un equipo especial para investigar muerte de gatos - Foto: Fiscalía

La comunidad asegura que se trató de un terrible caso de violencia animal en donde “un psicópata sin escrúpulos y sin misericordia le echó gasolina y prendió fuego a la casa de los gatos a plena madrugada, mientras duermen”.

“Inicialmente, estamos buscando los posibles testigos, se ordenó la extracción de material de videovigilancia de los vecinos y zonas aledañas al polideportivo. (…) la invitación es a denunciar y a las autoridades locales a que prevengan este tipo de comportamientos, es importante que la ciudadanía rechace estos hechos y nos ayude con información que permita esclarecer estos horribles actos”, enfatizó Gaviria Henao.

Cabe recordar que en la capital de Magdalena las autoridades distritales ofrecieron una recompensa de hasta 15 millones de pesos por información que permita dar con el paradero de los responsables.