Camilo Romero y la tentadora invitación a Navarro Wolf en medio de las elecciones

El ex precandidato presidencial del Pacto Histórico sigue moviendo fichas en la campaña de Gustavo Petro.

Camilo Romero, quien participó en la consulta del Pacto Histórico el pasado 13 de marzo, ahora está de lleno buscando alianzas para el candidato de izquierda.

Luego de que Navarro Wolf opinara sobre una posible alianza entre Sergio Fajardo y Rodolfo Hernández, Romero le respondió con una tentadora invitación a su partido.

“Antonio, es momento de dar el paso al cambio. Nunca como hoy hemos estado tan cerca de la victoria ciudadana para un gobierno alternativo. Tantos años de lucha merecen concretar el cambio para Colombia. Ven, acompañemos a Gustavo Petro y Francia Márquez, es el momento”, se lee en el mensaje del político nariñense.

Ven, acompañemos a @petrogustavo y @FranciaMarquezM, es el momento. https://t.co/4BDDv0poC0 — Camilo Romero (@CamiloRomero) April 30, 2022

A 30 días de las elecciones presidenciales las alianzas se empiezan a revelar todavía más, con el fin de agrupar la mayor cantidad de votos que les permita llegar a dirigir el país durante los próximos cuatro años. El pasado viernes 29 de abril más de 800 miembros de 21 organizaciones de la reserva activa de las Fuerzas Militares manifestaron en Cali su apoyo a la candidatura presidencial de Gustavo Petro y Francia Márquez.

Este hecho se sumó a la llegada de más de 500 militares en retiro que, a principios de marzo, se reunieron en Bogotá con el candidato del Pacto Histórico, Gustavo Petro, para impulsar su aspiración para llegar a la Casa de Nariño.

El militar retirado Alfonso Manzur Arrieta, desde el Hotel Stiwak, señaló que este es el momento para presenciar un cambio en la nación. “Hacemos un llamado al resto de organizaciones de la reserva activa que apoyan a la muerte y un ciclo de violencia interminable. Es el momento de recapacitar y aportar a un cambio positivo para nuestros jóvenes”.

Añadió: “Les queremos expresar que son los únicos candidatos que recogen la verdadera necesidad de nuestros soldados. Por eso, este manifiesto no es un simple apoyo a la campaña, sino un apoyo al soldado que se encuentra sin piernas, que no ha podido estudiar, que no ha tenido oportunidades en la vida sino la de tomar un fusil”.

Reservas y veteranos de las fuerzas militares presentes con el Cambio por la Vida. pic.twitter.com/1ENk42SPop — Gustavo Petro (@petrogustavo) April 30, 2022

En el evento intervinieron tanto Francia Márquez como Gustavo Petro. “Este es un pacto por la vida, es un pacto por la paz. Colombia los necesita a ustedes, militares de la reserva y en retiro, pero también necesita hoy a los que están combatiendo, necesita a los policías, los que están persiguiendo jóvenes. Reconciliar y sanar será una tarea de todos los colombianos y colombianas”, aseveró Márquez.

Petro, por su parte, criticó la doctrina del enemigo interno en Colombia. “La doctrina del enemigo interno ha llevado a la fuerza pública a ser juzgada, y a sus integrantes a ser procesados por crímenes de guerra”.

A esto se le agrega que a pesar de la decisión del expresidente César Gaviria de manifestar su apoyo a Federico Gutiérrez, la campaña de Petro gana terreno en las bases del Partido Liberal. Alfonso Prada y Luis Fernando Velasco anunciaron la adhesión de sindicalistas de origen liberal provenientes de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), la Confederación General del Trabajo (CGT) y Fecode.

Francisco Maltés, presidente de la CUT y miembro del Comité Nacional del Paro aseguró que, de los más de 1,4 millones de afiliados a las organizaciones sindicales, varios se identifican con fuerzas políticas.

“Hemos tomado la decisión, los sindicalistas liberales, de adherir al compañero Gustavo Petro como presidente y Francia Márquez como vicepresidenta. Toda vez que consideramos que el señor Fico Gutiérrez representa la continuidad de las políticas sociales y laborales del presidente Duque”, dijo Maltés.