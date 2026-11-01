Caos en Theatron durante Halloween: largas filas, aglomeraciones y desorden quedaron registrados en video

La celebración de Halloween en Bogotá estuvo marcada por largas filas y aglomeraciones que se registraron a las afueras de Theatron, reconocido establecimiento nocturno de la capital. A través de videos difundidos en redes sociales, se observa la presencia de cientos de personas que esperaban ingresar al lugar, en filas que, según algunos asistentes, se extendía por aproximadamente dos cuadras.

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La multitud de personas dificultó el acceso al establecimiento, provocando desorden y caos entre quienes aguardaban su turno. Además, en las imágenes también se observa cómo varias personas comenzaron a empujar hasta derribar las vallas instaladas para organizar las filas y controlar el ingreso al establecimiento nocturno.

Momentos de caos se vivieron en la noche de Halloween a las afueras de Theatron, reconocido establecimiento de Bogotá. En medio de la aglomeración y las largas filas, algunas personas derribaron las vallas. https://t.co/f0wz5K9jDc https://t.co/szIv4JeSwa — Revista Semana (@RevistaSemana) November 1, 2026

Las imágenes de las aglomeraciones en Theatron generaron numerosas reacciones en redes sociales, especialmente por los empujones y los momentos de desorden registrados durante la noche. Aunque se instalaron vallas para organizar el ingreso, la cantidad de asistentes superó la capacidad de la logística dispuesta en el exterior del establecimiento.

Una de las razones detrás de la alta concurrencia sería que visitar Theatron durante Halloween se ha convertido en una tradición para muchas personas. Esta fecha representa una de las temporadas de mayor actividad para bares y discotecas, debido a la asistencia de quienes buscan celebrar con disfraces, música y encuentros entre amigos.

La situación también puso nuevamente la atención sobre Chapinero, una de las zonas de Bogotá que concentra buena parte de la actividad nocturna. Además, según comentarios de asistentes, el sector habría registrado una congestión considerable por segundo año consecutivo durante Halloween.