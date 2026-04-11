Capturan a coronel (r) de la Policía que habría participado en atraco a una finca en Córdoba

SEMANA conoció que en los últimos días el Ejército Nacional capturó a un teniente coronel retirado que hizo parte de la Policía Nacional, después de que fue sorprendido participando en un atraco a una finca ubicada en el municipio de Sahagún, en Córdoba.

El reporte preliminar es que sobre las 9:30 de la noche del martes 7 de abril, un grupo de tres personas ingresó a una finca con armas de fuego que utilizaron para intimidar y amordazar a dos residentes que se encontraban en el lugar.

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En medio del robo, uniformados del Ejército del puesto de Hobo Tablón, en Sahagún, reaccionaron y capturaron en flagrancia a los tres sujetos que harían parte de una estructura criminal dedicada a ese tipo de delitos en la Costa Caribe.

Los testimonios iniciales indican que en el hecho participaron otros integrantes de esa organización que finalmente lograron huir del lugar, llevándose consigo una moto y dinero en efectivo por 9 millones de pesos que lograron robar.

¿Quién es el coronel (r) capturado?

Los uniformados del Ejército se sorprendieron al descubrir que entre los capturados estaba el teniente coronel Wilmer Monsalve Meneses, quien estuvo en la Policía Nacional hasta 2021 en el departamento de Bolívar.

Monsalve Meneses portaba un arma de fuego tipo pistola calibre 9 milímetros, la cual era de su propiedad y, al parecer, la utilizó para intimidar a las víctimas. Dicho elemento fue incautado por los militares y puesta a disposición de la Fiscalía General para determinar si fue utilizada en otros hechos delictivos.

Lo más curioso es que en la revisión de antecendentes, al coronel retirado le apareció un caso de violencia intrafamiliar que protagonizó en Cartagena en 2021, misma época en que operaba en dicho departamento.

Dentro de las capturados también fueron identificados Duber Aventado Herrera y Raul Ramón Mendoza, quienes también tenían antecedentes por porte de armas y concierto para delinquir.

El resultado se logró después de que las víctimas lograron desatarse y dieron aviso a los vecinos del sector, quienes finalmente pudieron dar aviso a la Policía Nacional. El coronel (r) y los otros dos capturados ahora serán presentados ante un juez para su respectiva judicialización.