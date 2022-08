Capturan a un hombre señalado de asfixiar y acuchillar a su expareja en Atlántico

Personal adscrito al Grupo de Investigación Criminal Sijín, en coordinación con la Fiscalía, capturaron a Óscar Truyol Garcés, un hombre de 41 años señalado por el delito de feminicidio en grado de tentativa.

“Contra esta persona pesaba una orden de captura emanada por el Juzgado Promiscuo Municipal Único Municipal con funciones de Control de Garantías de Palmar de Varela, la cual se hizo efectiva en la calle 7 No. 9-159, barrio La Independencia del municipio de Santo Tomas”, informó la institución.

La nueva víctima de violencia intrafamiliar en el departamento del Atlántico fue identificada por las autoridades como Verónica Castro, de 34 años.

Trascendió que el pasado lunes 8 de agosto, Verónica se encontraba departiendo con su familia en el municipio de Santo Tomás, Atlántico; luego, todos se fueron a dormir, pero su expareja le dijo que se fuera con él hasta su casa en el municipio de Palmar de Varela. Estando en la vivienda, ambos se acostaron a dormir.

“Veo que él me está mirando fijamente con las manos en la cabeza y me dice: ‘Creo que te estoy perdiendo’. Yo otra vez cerré mis ojos y me quedé rendida. Aprovechó que estaba dormida para amarrarme con un fajón, no me di cuenta cuando lo hizo. Solo sentí cuando él tenía sus manos en mi cuello tratando de asfixiarme y estaba sentado sobre mi cuerpo”, relató la mujer.

De acuerdo con las autoridades, el agresor, por celos, la amordazó e intentó asfixiarla. Cuando la víctima reaccionó en su defensa, el hombre tomó un cuchillo causándole 8 lesiones en el cuerpo, una de ellas en el tórax, la cual le perforó el pulmón.

La mujer fue remitida a la Clínica Campbell de Barranquilla.

“Cabe anotar que estas personas llevaban 16 años de convivencia, donde se destaca que en muchas ocasiones el capturado ha agredido a la víctima, con golpes contundentes causándole hasta fracturas, encontrándose en una situación de sometimiento y amenazas por motivo de celos excesivos, incidentes que nunca fueron denunciados”, señaló la Policía departamental.

La Red de Mujeres del Atlántico señaló que en lo que va corrido de este año han sido registrados 13 feminicidios en el departamento.

“El feminicidio en Colombia es una tragedia que no cesa, hoy las mujeres levantamos la voz y clamamos justicia por la perdida de la vida de mujeres que han sido víctimas de feminicidio por parte de sus compañeros sentimentales, por parte de agresores, victimarios, por lo que exigimos justicia”, señaló Claudia Llanos Alonso, fundadora y directora de la red de mujeres Únete de Atlántico.