Cárcel para cinco integrantes de una red de narcotraficantes que enviaban cocaína a España

Cinco personas que hacían parte de una red dedicada a enviar clorhidrato de cocaína a España fueron cobijados con medida de aseguramiento en centro carcelario por decisión de un juez de control de garantías.

Cocaína incautada en el mar caribe - Foto: Cortesía Armada Nacional de Colombia

En la investigación adelantada por la Dirección Especializada contra el narcotráfico de la Fiscalía General, con apoyo de la Policía Nacional y la agencia estadounidense DEA, identificó a estas personas de integrar esta red que ocultaba los cargamentos con estupefacientes en contenedores que salían del puerto de Cartagena (Bolívar) con destino a Europa.

#ATENCIÓN | La Fiscalía, en un trabajo articulado con la Policía Nacional y la agencia estadounidense DEA, identificó a cinco presuntos integrantes de una red dedicada a enviar clorhidrato de cocaína a España. pic.twitter.com/X1QxS5K9cb — Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) March 27, 2023

Los operativos que permitieron la captura de estas cinco personas se adelantaron de manera simultánea en Cali y Tuluá (Valle del Cauca). Las autoridades establecieron que otro integrante de esta red, pese a estar privado de su libertad, coordinaba el envío de los cargamentos.

Los investigadores señalaron que esta red realizaba el camuflaje de diversas cantidades de estupefacientes en contendedores desde el puerto en la capital del Bolívar rumbo a las terminales marítimas de España.

Los integrantes de esta red fueron identificados como como Jeison Baquero Durango, quien sería uno de los inversionistas del andamiaje ilegal: Mientras que Jorge Hernán Doría Medina Sinisterra sería el principal coordinador de las actividades de transporte, logística y financieras.

Polvo de cocaína en bolsa de plástico con paquetes - Foto: Getty Images/iStockphoto

Por su parte, Pedro Alberto Bermúdez Prado y Jesús Antonio Rivera Larrota, conocido con el alias Larrota, eran los encargados de toda la coordinación de los cargamentos.

Por estos hechos, la Fiscalía General les imputó los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes agravado; así como concierto para delinquir agravado con fines de narcotráfico, Tras la pregunta del juez, los cinco capturados se declararon inocentes.

El ente investigador indicó que esta organización fue la encargada del envío de 256 kilogramos de cocaína que fueron decomisados en 2021 en Barcelona (España). En esa oportunidad, ocho personas fueron detenidas por las autoridades.

Hubo un desastre por causa de la pandemia de la covid-19, ya que se prevé que esta situación disparó la producción mundial de la droga en los últimos años. - Foto: Getty Images

En ese momento se indicó que se pagaron 1..308 millones de pesos por los gastos logísticos, ese dinero también fue incautado.

Operativos contra el narcotráfico

Recientemente. el fiscal General, Francisco Barbosa advirtió por la considerable disminución en los operativos contra el tráfico de drogas y los cultivos ilícitos. Esto por cuenta de los decretos presidenciales emitidos en los últimos días de diciembre de 2022.

Tras analizar las cifras del mes de febrero, el jefe el ente investigador advirtió que se había presentado una considerable reducción frente al mismo periodo de años anteriores.

El incremento de cultivo ilícitos viene desde 2013. Si el número de hectáreas cultivadas no desciende, el gobierno plantea volver al glifosato. - Foto: Natalia Botero

“La situación al 22 de febrero es lamentable, no se está incautando ni se están destruyendo laboratorios como debe hacerse”, señaló Barbosa. En este sentido advirtió que si se tiene problemas para erradicar cultivos ilícitos y para incautar droga pues “se tiene un problema en la lucha contra el narcotráfico”.

Frente a las explicaciones de las autoridades en esta labor, el Fiscal General aseguró que no son suficientes ni tienen justificación alguna que las cifras en febrero frente a operativos y erradicación sigan a la baja. “La lucha contra el narcotráfico no se hace discutiendo en foros, se hace capturándolos, se hace quitándole los bienes, erradicando, incautando. No se hace filosofando”.

Las cifras de febrero con las que cuenta la Fiscalía, a cierre del día 22, es que las cifras de incautación y erradicación siguen bajando considerablemente en comparación al mes de enero, cuando se “registraron 20 toneladas incautadas, en febrero vamos en 7, que es una cifra mala. En enero fueron 287 laboratorios destruidos, en febrero van 45, hemos bajado”.

Por esto, le hizo un llamado de atención a la Policía, el Ejército, a las autoridades en los puertos, “nos informaron que en Barranquilla la situación es calamitosa en términos de incautación”, lo que permite el libre recorrido de los cargamentos de cocaína hacia el exterior.