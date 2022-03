Carlos Amaya sale furioso a culpar al Partido Verde por su derrota | ¿Qué pasó?

Carlos Amaya, quien destacó que fue tendencia en redes sociales en esta jornada electoral, expresó la molestia por las diferencias que tuvo la coalición durante la campaña, las cuales le afectaron y le permitieron dedicarse a evaluar los “verdaderos problemas de los colombianos”.

“El Partido Verde es el culpable que yo no hubiera ganado esta consulta. Si el Partido Verde me hubiera dado el aval a mí, que he construido el partido hace 13 años, habíamos ganado sin ningún problema. La responsabilidad que este triunfo no fue completo es del Partido Verde”, señaló Amaya.

El boyacense expresó su alegría por el resultado que obtuvo en la jornada electoral de este domingo: “Agradecido con todos los colombianos, diciendo ‘aquí nace una nueva esperanza, un equipo político, que representa una nueva esperanza para Colombia’ y diciendo a todos los colombianos de a pie que salieron libremente a votar: esos luchadores, comerciantes y campesinos que hoy se sienten muy orgullosos, que sí se puede, que si nos unimos podemos ganar unas elecciones”.

Sobre la victoria de Sergio Fajardo en la consulta, Amaya afirmó que lo felicitaba y fue cauteloso cuando le consultaron acerca de ser la fórmula vicepresidencial del antioqueño: “Creo que debe ser parte de la declaración que los miembros de la coalición quedamos de hacerlo en conjunto”.

“No vamos a permitir que sigan pisoteando las bases verdes (partido) de Colombia. Vamos a levantarnos como equipo, una nueva generación. A decirles a las directivas que se creen dueños del partido, que son amigos de caudillos, que no vamos a permitir que ellos sigan tomando las decisiones sin tener en cuenta las bases del partido”, destacó el boyacense.

“Hay una nueva oportunidad para Colombia, que Colombia vea una nueva oportunidad diferente a los extremos y vamos a estar ahí, con toda la fuerza del mundo con lo que representamos y con el vigor que nos da este respaldo popular en Colombia”, sentenció.

Carlos Andrés Amaya, de 37 años de edad, compitió por la nominación presidencial del espectro centro con otros candidatos como Jorge Enrique Robledo, Juan Manuel Galán Pachón, Sergio Fajardo y Alejandro Gaviria.

Amaya se ha identificado por vestir la ruana, un accesorio típico de Boyacá y que lo identifica como campesino, como él mismo se ha denominado en esta campaña en la que buscaba llegar a la Casa de Nariño por la Coalición Centro Esperanza. “Porque somos de los de ruana”, indicó Amaya en varias de sus publicaciones.

Amaya nació en Socha (Boyacá), el 17 de septiembre de 1984. Es hijo de Luis Amaya, quien se dedicaba a la venta de leche y al cultivo de papa.

En esta campaña, Amaya tuvo el apoyo del ciclista y múltiple campeón de varias carreras en Europa, el también boyacense Nairo Quintana. “Estoy convencido de que no hay lucha imposible y que cada pedalazo que he dado en mi vida me ha demostrado que sí se puede cambiar el mundo. Hoy, le entrego la bici a alguien que está dispuesto a pedalear con el alma por nuestro país, un obsequio que es también el compromiso de no rendirse y darla toda por Colombia”, indicó el pedalista.

Carlos Amaya fue presidente de la Federación Nacional de Representantes Estudiantiles (Fenares), en sus primeras participaciones políticas en esta organización estudiantil.

Para 2015, estuvo en la campaña para la Gobernación de Boyacá, la cual ganó con tan solo 30 años de edad; asumió el cargo como el gobernador de este departamento en 2016, hasta 2019. Su gestión fue destacada y se distinguió por su trabajo en el desarrollo social de la región.

También se destacó por la reactivación del agro, con la entrega de bancos de maquinaria a asociaciones campesinas; otra de sus obras fue la prohibición del asbesto en la contratación de la Gobernación enfocado en su política medioambiental, que incluyó el rechazo al fracking. Asimismo, enfatizó en su gobierno el cuidado de páramos y fuentes hídricas.