Carlos Hernán Rodríguez intentará que Consejo de Estado, que tumbó su elección, cambie el fallo

Tras la decisión del Consejo de Estado de declarar nula su elección, el saliente contralor general, Carlos Hernán Rodríguez Becerra, emitió este viernes 26 de mayo un pronunciamiento en el que afirmó que respeta y acata la determinación del alto tribunal.

“Colombia, su institucionalidad y especialmente el control y la vigilancia fiscal de los recursos públicos, requieren del respeto y acatamiento de las decisiones de los jueces. Como ciudadano, abogado constitucionalista y docente en esta materia, haré eco de la concepción que he transmitido siempre en torno a la majestad de la justicia: sus decisiones se respetan y se cumplen sin ambages”, señaló.

En el comunicado, Rodríguez Becerra también manifestó su “satisfacción personal” por liderar durante más de nueve meses una “entidad de la mayor importancia para el correcto funcionamiento del aparato estatal”.

Rodríguez buscará que el Consejo de Estado vuelva a considerar el fallo que había tumbado su elección. Pese a que esta decisión es de única instancia y realmente no puede ser apelada. Sin embargo, el controlador puede solicitar una aclaración de este fallo, que suspende los efectos de este, por lo que también suspendería la orden de que en el Congreso comience un nuevo proceso para la elección.

Contralor General de la Nación, Carlos Hernán Rodríguez y el de Bogotá, Julián Ruiz, decidieron unirse para vigilar y ejercer control fiscal sobre la gestión de planificación, construcción y puesta en funcionamiento de la Primera Línea del Metro de la capital. Bogota febrero 6 del 2023 Foto Guillermo Torres Reina / Semana - Foto: GUILLERMO TORRES REINA

Carlos Rodríguez también hizo un llamado a los funcionarios de la Contraloría para que mantengan “inalteradas las actividades y funciones con el compromiso de siempre”.

“Les pido que la decisión que propicia este comunicado, y sus consecuencias, no alteren el normal desarrollo del Plan Nacional de Vigilancia y Control Fiscal, y el cumplimiento de las acciones y proyectos formulados en nuestro Plan Estratégico 2022-2026″, agregó.

Finalmente, el saliente contralor aseguró que, sin “ánimo de obstruir o alterar el buen funcionamiento de las instituciones”, como ciudadano buscará la “reconsideración de aquellos aspectos que propiciaron” la decisión del Consejo de Estado, sin profundizar en el tema.

Carlos Hernán Rodríguez. Contralor General de la Nación. Bogotá Septiembre 15 de 2022. Foto: Juan Carlos Sierra-Revista Semana. - Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

“Debo manifestar igualmente que, sin el ánimo de obstruir o alterar el buen funcionamiento de las instituciones, pero en consonancia con los preceptos del estado social y democrático de derecho que adoptó el constituyente, así como la ley y la jurisprudencia de las altas Cortes, estimo pertinente como ciudadano transitar los caminos que permitan la reconsideración de aquellos aspectos que propiciaron el resuelve del honorable Consejo de Estado”, subrayó.

Roy Barreras se defiende de las críticas por vicios que tumbaron la elección

“El Consejo de Estado nos da la razón anulando la elección del contralor general Carlos Hernán Rodríguez, y ratifica lo que siempre dijimos: Roy Barreras vició la elección para que Gustavo Petro pudiese tener contralor de bolsillo. El cambio pasa sí o sí por órganos de control independientes. Lo contrario es replicar lo que tanto criticamos de gobiernos anteriores. Esta demanda la presentamos con Cristian Avendaño y el exrepresentante Jorge Gómez”, aseguró la congresista.

En respuesta a las críticas, Barreras manifestó que actuó apegado a la ley y que si no hubiera sido así también lo hubieran criticado. “Imaginen cuál hubiera sido el escenario si David Racero y yo hubiésemos desacatado los fallos de tutela: además del arresto, habrían dicho que nos queríamos quedar con la lista viciada anterior ‘para poner contralor de bolsillo’. Malo si se acataba, malo si no se acataba. Palo porque bogas y palo porque no bogas. Hicimos constitucionalmente lo correcto. Ya se verá”, manifestó.

Jennifer Pedraza custionó las decisiones de Roy Barreras en la elección del contralor. - Foto: Foto 1: Guillermo Torres (Semana) / Foto 2: Juan Carlos Sierra (Semana)

Barreras aseguró que la mesa directiva que dirigía en ese entonces acató unos fallos del Tribunal de Cundinamarca y del de Medellín, que les ordenaba hacer una nueva lista. “El Consejo de Estado no está de acuerdo y en las controversias jurisprudenciales el Consejo de Estado tiene por supuesto la última palabra y debe acatarse. No nos equivocamos. Yo volvería a acatar las dos tutelas”, afirmó el exsenador.