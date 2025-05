Carlos Lehder apareció en un video haciendo una promesa: “La fama maravillosa”

“Mi saludo muy especial a la comunidad de Circasia, recuerdo inmensamente los días y las épocas en las que yo paseaba en Circasia cuando era joven. Les mando un saludo grandísimo, he recibido las felicitaciones que me han dado. Aprecio inmensamente el reconocimiento de que yo hice algunas obras a favor de la comunidad cuando yo era joven. Me encuentro aquí cerca del aeropuerto; entonces feliz de que eventualmente iré a visitarlos, iré a reconocer el inmenso progreso y la fama maravillosa que tiene Circasia de ser uno de los pueblos más hermosos de Colombia”, dijo puntualmente en el video para el portal Noticias Circasia.

Carlos Lehder le sacó los ‘trapitos al sol’ a alias Popeye

“No, nada que ver con la toma al Palacio de Justicia. Me quedé estupefacto cuando supe eso. Me enteré en libertad de que la Comisión de la Verdad (creada por la Corte Suprema para dilucidar los hechos de la toma y que presentó su informe en 2009) dice que Pablo Escobar pagó cinco millones de dólares a la guerrilla del M-19 para que hiciera la toma. Yo me quedé frío. Me pongo a ver quién dice eso y es John Jairo Velásquez, alias Popeye. Yo lo conocí cuando era el chofer de Pablo. No podía cargar una pistola. Después lo vi iniciar como pistolero. Popeye era un payasito, un charlatán, un cuentacuentos”, dijo puntualmente Lehder en SEMANA.