Lo que parecía un giro inesperado en la investigación por la muerte del pequeño Liam Gael Rodríguez, muerto en extrañas circunstancias en un jardín del municipio de La Calera, Cundinamarca, terminó en un llamado de atención a la Fiscalía luego de la captura del papá del menor.

El ente acusador capturó al papá del niño y lo presentó ante el juez para imputar cargos por el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años agravado y acto sexual agravado. Horas después, el mismo juez le hizo una advertencia a la Fiscalía, antes de tomar una trascendental decisión: dejar en libertad al papá del niño.

“Dicha libertad se otorgó —a palabras de la Juez de garantías— por la debilidad investigativa de la Fiscalía General de la Nación, lo que conllevó a que el Ministerio Público, la defensa y este abogado al unísono señaláramos que no existía en este momento procesal inferencia de autoría o participación”, señaló el abogado Juan Manuel Castellanos.

Se trata de un hecho particular en el desarrollo de audiencias e investigaciones judiciales: el padre del niño, que recibió la noticia de su muerte, fue vinculado a un caso de abuso sexual en contra de su propio hijo y ahora un juez advierte que la Fiscalía se lanzó con una hipótesis que no tenía plenamente probada.

“Como apoderado de víctima rechazo que los delegados fiscales hayan dado a la víctima un trato indigno en contravía de la Constitución y la Ley, negando el acceso a informes decisivos en la toma de decisiones”, advirtió la defensa del procesado, ahora en libertad por orden del juez de garantías.

El problema para la Fiscalía es de talla mayor, en un caso en el que el procesado era considerado víctima y que termina capturado. La vigilancia de los entes de control recae con más contundencia, así mismo las determinaciones de la defensa tras advertir que hubo una violación de derechos por un afán investigativo de los fiscales.

“Lo cierto es, que el Ente Acusador, a partir de hoy tendrá que desarrollar, como mínimo, dos líneas de investigación desde la óptica de este abogado, por un lado un homicidio conforme a sus contradictorios informes periciales de necropsia y por otro lado posibles delitos sexuales”, advirtió la defensa.

Murió un bebé de 11 meses en un jardín infantil y ahora capturan a su padre: esta sería la razón que daría un giro al caso

Se espera, luego de las determinaciones del juez, que la Fiscalía adopte algunas decisiones en el sentido de continuar con la investigación o cite al procesado alguna diligencia de interrogatorio en procura de avanzar con el proceso.