Nación

Caso Lian Gael: por “falta de pruebas”, juez ordenó la libertad para el papá del niño que murió en La Calera

La defensa del hombre advirtió que el juez hizo un duro llamado de atención a la Fiscalía por fallas en la investigación.

GoogleSiga las noticias que marcan la agenda del país en Discover y manténgase al día

Redacción Semana
29 de enero de 2026, 8:15 p. m.
El bebé tenía solo 11 meses.
El bebé tenía solo 11 meses. Foto: Redes sociales/Policía Nacional/Montaje:SEMANA

Lo que parecía un giro inesperado en la investigación por la muerte del pequeño Liam Gael Rodríguez, muerto en extrañas circunstancias en un jardín del municipio de La Calera, Cundinamarca, terminó en un llamado de atención a la Fiscalía luego de la captura del papá del menor.

El ente acusador capturó al papá del niño y lo presentó ante el juez para imputar cargos por el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años agravado y acto sexual agravado. Horas después, el mismo juez le hizo una advertencia a la Fiscalía, antes de tomar una trascendental decisión: dejar en libertad al papá del niño.

“Dicha libertad se otorgó —a palabras de la Juez de garantías— por la debilidad investigativa de la Fiscalía General de la Nación, lo que conllevó a que el Ministerio Público, la defensa y este abogado al unísono señaláramos que no existía en este momento procesal inferencia de autoría o participación”, señaló el abogado Juan Manuel Castellanos.

Se trata de un hecho particular en el desarrollo de audiencias e investigaciones judiciales: el padre del niño, que recibió la noticia de su muerte, fue vinculado a un caso de abuso sexual en contra de su propio hijo y ahora un juez advierte que la Fiscalía se lanzó con una hipótesis que no tenía plenamente probada.

Nación

Frida Kahlo: empresa intentó registrar el nombre de la artista mexicana y perdió batalla judicial

Cúcuta

Medicina Legal confirma que ya tiene los 15 cuerpos de los fallecidos en accidente de Satena: avanza en su investigación

Cúcuta

Satena hace anuncio clave en medio de investigación tras accidente de avioneta en Norte de Santander: “No hay evidencia”

Nación

“Drones representan riesgo para la seguridad nacional”: MinDefensa anuncia restricciones en importaciones

Bogotá

La “violencia silenciosa” que se convirtió en el talón de Aquiles de la seguridad en la capital: informe de Bogotá Cómo Vamos retrata la situación

Vehículos

Ojo que así funcionará el pico y placa en Medellín este viernes 30 de enero: conozca cómo será la rotación

Cúcuta

Satena envía equipo especial para atender a familias de víctimas del accidente aéreo en Norte de Santander: 15 fallecidos

Turismo

A menos de una hora de Bogotá: Estos son los encantos de uno de los pueblos más fríos de Cundinamarca, ideal para el ecoturismo

Nación

Grave accidente entre un Ferrari y un motociclista en la vía La Calera-Sopó: esto se sabe

Tecnología

Fuerte aguacero en La Calera: Video con sonido ambiente muestra inundaciones y brutal granizada. “No estamos en Europa”

“Como apoderado de víctima rechazo que los delegados fiscales hayan dado a la víctima un trato indigno en contravía de la Constitución y la Ley, negando el acceso a informes decisivos en la toma de decisiones”, advirtió la defensa del procesado, ahora en libertad por orden del juez de garantías.

Comunicado de la firma JMC Abogados sobre la decisión del Juzgado 49 con Función de Control de Garantías de Bogotá.
Comunicado de la firma JMC Abogados sobre la decisión del Juzgado 49 con Función de Control de Garantías de Bogotá. Foto: Tomada de redes sociales

El problema para la Fiscalía es de talla mayor, en un caso en el que el procesado era considerado víctima y que termina capturado. La vigilancia de los entes de control recae con más contundencia, así mismo las determinaciones de la defensa tras advertir que hubo una violación de derechos por un afán investigativo de los fiscales.

“Lo cierto es, que el Ente Acusador, a partir de hoy tendrá que desarrollar, como mínimo, dos líneas de investigación desde la óptica de este abogado, por un lado un homicidio conforme a sus contradictorios informes periciales de necropsia y por otro lado posibles delitos sexuales”, advirtió la defensa.

Murió un bebé de 11 meses en un jardín infantil y ahora capturan a su padre: esta sería la razón que daría un giro al caso

Se espera, luego de las determinaciones del juez, que la Fiscalía adopte algunas decisiones en el sentido de continuar con la investigación o cite al procesado alguna diligencia de interrogatorio en procura de avanzar con el proceso.

Más de Nación

No

Frida Kahlo: empresa intentó registrar el nombre de la artista mexicana y perdió batalla judicial

El bebé tenía solo 11 meses.

Caso Lian Gael: por “falta de pruebas”, juez ordenó la libertad para el papá del niño que murió en La Calera

El país está conmocionado tras el trágico accidente de una avioneta de Satena

Medicina Legal confirma que ya tiene los 15 cuerpos de los fallecidos en accidente de Satena: avanza en su investigación

La aeronave cubría la ruta Cúcuta–Ocaña.

Satena hace anuncio clave en medio de investigación tras accidente de avioneta en Norte de Santander: “No hay evidencia”

Así, las disidencias de Mordisco están acondicionando drones con explosivos para atacar a la fuerza pública en el Cauca.

“Drones representan riesgo para la seguridad nacional”: MinDefensa anuncia restricciones en importaciones

De acuerdo con la Procuraduría, entre enero y abril de 2024, Bogotá, Medellín, Cali, Villavicencio y Barranquilla registraron las cifras más altas de violencia intrafamiliar contra niños, niñas y adolescentes en el país.

La “violencia silenciosa” que se convirtió en el talón de Aquiles de la seguridad en la capital: informe de Bogotá Cómo Vamos retrata la situación

Vigilancia del pico y placa en Medellín.

Ojo que así funcionará el pico y placa en Medellín este viernes 30 de enero: conozca cómo será la rotación

El avión desaparecido de Satena, fue hallado en zona rural de Norte de Santander; las autoridades informaron que no hubo sobrevivientes.

Satena envía equipo especial para atender a familias de víctimas del accidente aéreo en Norte de Santander: 15 fallecidos

Carlos Ramón González

Defensa de Carlos Ramón González pidió que no se le llame “prófugo de la justicia” a su cliente

Paola Andrea Meneses Mosquera

Vínculo con Ecopetrol obliga a magistrada de la Corte a presentar impedimento sobre la emergencia económica

Noticias Destacadas