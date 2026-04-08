Cayó alias Mison, presunto cabecilla de Los Maracuchos: hasta a su perro lo ponía a lucir joyas de oro. Esta es su historia

La Policía Metropolitana de Bogotá reportó este miércoles, 8 de abril, la captura en Ecuador de Luis Rolando Osorio Arévalo, alias Mison, presunto cabecilla del grupo delincuencial Los Maracuchos.

De acuerdo con las autoridades, alias Mison tiene injerencia en las localidades de Santa Fe y Kennedy, en Bogotá. También indicaron que este individuo cuenta con una trayectoria criminal de más 10 años.

Además, figuraba en su contra una circular azul de Interpol por los delitos de concierto para delinquir agravado, homicidio agravado en concurso con fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

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La Policía Metropolitana de Bogotá informó que alias Mison fue entregado durante las últimas horas por las autoridades de Ecuador en el Puente Internacional de Rumichaca, luego de haber sido capturado el pasado 21 de febrero en medio de una acción coordinada y desarrollada por la Seccional de Investigación Criminal e Inteligencia Policial, la Dirección de Inteligencia de Ecuador y Migración Colombia.

#Así cayó alias "Mison", cabecilla de "Los Maracuchos". Con una trayectoria criminal de 10 años llena de excentricidades: coleccionaba motos, caballos y hasta joyas de oro para su mascota.



Fue capturado en articulación con las autoridades de #Ecuador. Ya está tras las rejas. pic.twitter.com/YnrXYHiXTx — Policía Metropolitana de Bogotá (@PoliciaBogota) April 8, 2026

Sobre este sujeto, la Policía Metropolitana de Bogotá afirmó que este permitió que integrantes del Tren de Aragua comenzaran su actividad delictiva en Bogotá a partir del año 2018, con los pagadiarios en Patio Bonito, gastrobares y discotecas en las localidades de Santa Fe, Los Mártires y Kennedy, tales como: Los Potrillos, Hotel Negro, La Oficina y las Pesebreras, donde se almacenaban y comercializaban estupefacientes.

“En el año 2021, ordenó el asesinato de un ciudadano venezolano allegado de Niño Guerrero, cabecilla del Tren de Aragua, generando una división interna entre este grupo delincuencial y Los Maracuchos. De acuerdo con la investigación, luego de una operación de la Policía Nacional realizada el 31 de octubre del 2024 denominada ‘Maracuchos II’, alias Mison huyó y se escondió durante 4 meses en La Hormiga (Putumayo) y finalmente, con apoyo del grupo armado organizado Comandos de Frontera, se trasladó a Lago Agrio, sector de Sucumbíos en Ecuador. Desde este país, bajo la fachada de comerciante, continuó su actuar delictivo durante un año, donde inauguró un gastrobar y una pesebrera, para continuar con su renta criminal cercana a los 2.000 millones de pesos mensuales. Desde estos lugares planificaba todas las acciones delictivas y, por medio de alias Sombra, administraba los negocios ilícitos y las finanzas de este grupo delincuencial en Bogotá. (Fue capturado en Neiva por hurto en el año 2024)”, agregaron las autoridades.

Trayectoria criminal de alias Mison. Foto: Policía Metropolitana de Bogotá.

Así mismo, la Policía informó que alias Mison, además de contar con un sinnúmero de propiedades avaluadas en más de 20 mil millones de pesos, y puestas a nombres de familiares y terceros, era un sujeto de excentricidades. En su poder le hallaron un anillo de diamantes de 140 millones de pesos, sumado a joyas de oro para su mascota y una colección de motocicletas.

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“Además, uno de sus hobbies era patrocinar artistas de música popular, coleccionar motocicletas y la compra y venta de equinos. Era conocido por sus excentricidades como un anillo de diamantes con un valor de 140 millones de pesos, joyas de oro para su mascota, un penthouse en el centro de Bogotá y camionetas de alta gama. A este delincuente le espera una codena de por lo menos 32 años de cárcel”, concluyeron.