El frente 18 de las disidencias de las Farc, con injerencia en el departamento de Antioquia, buscó incluirse en el proyecto de Paz Total del Gobierno nacional y, mientras lo hacía, continuaba con el tráfico de estupefacientes, las extorsiones, los homicidios y el reclutamiento de niños.

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Uno de los encargados de promover todas las actividades criminales relacionadas con las disidencias del frente 18 de las Farc era alias El Flaco o Choroto, capturado por la Fiscalía luego de una larga investigación que advirtió no solo su responsabilidad en estos delitos, sino su relación directa con el reclutamiento de menores.

“La Fiscalía General de la Nación, a través del Cuerpo Técnico de Investigación CTI y en coordinación con unidades del Ejército Nacional, logró la captura de Juan Esteban Durango Pardo, alias El Flaco o Choroto, presunto cabecilla del autodenominado frente 18 de las disidencias de las Farc”, señaló la Fiscalía.

Alias El Flaco o Choroto de las disidencias de las Farc, capturado por la Fiscalía. Foto: Suministrada (API)

Alias El Flaco o Choroto se movía por el departamento de Antioquia simulando ser un negociador de paz, con potestad para delinquir; sin embargo, los fiscales en esa zona del país tenían su prontuario bien identificado y, con el apoyo de la fuerza pública, se adelantó un operativo para lograr su captura.

“Este hombre tendría a su cargo redes criminales dedicadas al cobro de extorsiones, secuestro de comerciantes, compra y venta de estupefacientes, y ejecución de ataques contra la fuerza pública. Asimismo, sería el enlace entre las estructuras que tienen injerencia en Antioquia, Cauca y Valle del Cauca para facilitar el traslado de armamento, víveres y personal”, explicó el ente acusador.

Con todo el material probatorio listo y en su contra, la Fiscalía imputó cargos en contra de alias El Flaco como responsable de las extorsiones, los homicidios, el cobro a comerciantes y el reclutamiento de los menores de edad, todos llevados mediante engaños, amenazas o falsos ofrecimientos para incluirse en este grupo criminal.

Alias El Flaco o Choroto sería responsable del reclutamiento de niños. Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA-SEMANA

“Por lo anterior, un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales le imputó los delitos de concierto para delinquir agravado y reclutamiento ilícito. Durango Pardo no aceptó los cargos y, por disposición de un juez de control de garantías, deberá cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario”, señaló la Fiscalía.

Alias El Flaco salió de la selva. Cuando llegó a Medellín, los investigadores que venían haciendo seguimiento desde hace varias semanas lograron identificarlo y adelantar un operativo que terminó con su captura, la incautación de un arma de fuego y más de 25 millones de pesos en efectivo.